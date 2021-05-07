В полицейском участке Киева умерла женщина

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07.05.2021, 16:36, Новости дня
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Сообщается, что женщина не имела постоянного места жительства в столице и неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Ночью ее задержали за кражу из магазина, открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно), и поместили в комнату для задержанных.

“Жалоб на здоровье от задержанной не поступало”, – отметили в пресс-службе.

На месте инцидента работали врачи, следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт.

“Правоохранители прорабатывают записи с камер наблюдения и устанавливают обстоятельства ее смерти. Все материалы проверки будут переданы в Государственное бюро расследований”, – пообещали в полиции. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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