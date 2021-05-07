В полицейском участке Киева умерла женщина
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Сообщается, что женщина не имела постоянного места жительства в столице и неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Ночью ее задержали за кражу из магазина, открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно), и поместили в комнату для задержанных.
“Жалоб на здоровье от задержанной не поступало”, – отметили в пресс-службе.
На месте инцидента работали врачи, следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт.
“Правоохранители прорабатывают записи с камер наблюдения и устанавливают обстоятельства ее смерти. Все материалы проверки будут переданы в Государственное бюро расследований”, – пообещали в полиции.
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