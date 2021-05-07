62% украинцев негативно относятся к Сталину, 32% – одобряют деятельность Бандеры – опрос

Как отмечают социологи, такая точка зрения превалирует во всех регионах страны: на западе и в центре так считают 78% и 69% граждан соответственно, на юге и в центре – по 45%.

“В южном и восточном регионах несколько больше (около 35% считают деятельность Сталина насколько положительной, настолько же и отрицательной). Преимущественно положительно его деятельность оценивают 12% жителей востока, в других регионах – еще меньше”, – говорится в сообщении.

В то же время деятельность лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры как исторической фигуры положительной для Украины считают 32% граждан.

31% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

21% респондентов считают деятельность Бандеры “насколько положительной, настолько и отрицательной”.

Еще 3% – сказали, что не слышали о Бандере, 13% – затруднились с ответом.

По данным социологов, положительное отношение к лидеру ОУН преобладает в западном регионе (70%), в центре позитивно к нему относятся 27% опрошенных, на юге и востоке – по 11%.

Опрос проводился с 22 по 29 апреля во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошен 2021 респондент в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Контекст:

Сталин (настоящая фамилия Джугашвили) родился в 1878 году. При Сталине была создана система лагерей, куда ссылались сотни тысяч политических заключенных. Диктатор организовал Голодомор в Украине и депортацию крымских татар. Он умер в 1953-м, по официальной версии, от кровоизлияния в мозг.

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

—