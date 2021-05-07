 

Украинские силовики 25 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе

07.05.2021, 16:10, Новости дня
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Вооруженные силы Украины 25 раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв из гранатометов и пулеметов территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 25 раз нарушили режим прекращения огня», – цитирует РИА «Новости» Осадчего. 

По его словам, украинские силовики открывали огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия в направлении девяти подконтрольных ЛНР населенных пунктов.

Ранее ЛНР обвинила Киев в минировании окраин населенных пунктов в Донбассе. Боевики 14-ой бригады ВСУ установили 80 противотанковых мин возле населенного пункта Орехово, а также 20 противопехотных мин на окраине поселка Трехизбенка.

Также народная милиция ЛНР обвинила вооруженные силы Украины в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса.



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