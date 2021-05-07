В Сербии открылась посвященная Великой Отечественной войне выставка

В Культурном центре Нови-Сада в Сербии открылась фотодокументальная выставка «Писательская рота», посвященная творчеству советских писателей во время Великой Отечественной войны.

«Константин Симонов, Андрей Платонов, Василий Гроссман, Александр Бек, Михаил Шолохов, Ольга Берггольц, Всеволод Вишневский, Илья Эренбург… Их имена, как и имена многих других советских писателей, ставших волею судьбы военными журналистами, порой и с оружием в руках, защищавших Родину – стали легендой», – сообщается на сайте Русского дома в Белграде.

В состав экспозиции вошли материалы из собрания Государственного литературного музея: фотографии, документы, плакаты, листовки, газеты и книги военных лет. Выставка – дань памяти всем советским писателям, защищавшим Родину.

Экспозицию открыли ее организаторы – представители Ассоциации журналистов Воеводины. Среди гостей на открытии присутствовал директор Русского Дома в Белграде Евгений Баранов.