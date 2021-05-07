 

Прощание со Сталиным

07.05.2021, 16:08, Разное
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Короткий рассказ о новом  документальном  фильме  Сергея Лозницы  “Государственные похороны” о  нескольких  днях  сразу после смерти диктатора.

Кадр из документального фильма «Государственные похороны».

By A.O. Scott  May 6, 2021,

Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года. «Государственные похороны» –  новый увлекательный и сложный  документальный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы, показывает, что произошло в последующие несколько дней, когда тело Сталина лежало в Зале Союзов в Москве, прежде чем его перенесли в  мавзолей Ленина. (Его удалили оттуда через восемь лет, но это уже другая история).

Состоящий исключительно из кадров, снятых в то время в различных частях Советского Союза, фильм представляет собой навязчивую смесь официальной пышности и повседневного опыта, двойной образ тоталитарного правительства и людей, от имени которых оно правит.

Вначале  идут кадры  толп людей  собравшихся чтобы  услышать сообщение  о смерти диктатора, которое величественно и мрачно звучит  из  громкоговорителей. В  радиотрансляциях,  непрерывно передающихся  в  то  время когда  массы народа  проходят мимо обставленного  венками гроба Сталина, дается  краткое  “розовое” описание его жизни перемежающееся  с частыми лозунгами о  его бессмертии. Его подданные – его товарищи, выражаясь языком того времени, – напоминают о его неиссякающей  любви к ним, а также о его «самоотверженности», его храбрости и его колоссальном интеллекте. Он был, среди других совершенств,  «величайшим гением в истории человечества».

Такая риторика –  это  свидетельство  культа  личности, который будет отвергнут через несколько лет, когда Никита Хрущев придет к власти и начнет проводить  программу десталинизации. На «Государственных похоронах» запечатлены официальные проявления этого культа, включая гигантские портреты Сталина, висящие  на  общественных зданиях, и прибытие делегаций из других коммунистических стран. Своеобразные элегии исполняют явно нехаризматичные люди, ненадолго, как выяснилось позже, занявшие место Сталина: Георгий Маленков, Вячеслав Молотов и Лаврентий Берия. (Хрущев, который вскоре их выгнал, исполняет обязанности церемониймейстера).

Но знаменитый  образ –  лицо Сталина с густыми усами и зачесанными назад волосами затмевается толпами простых граждан, которые собирались, чтобы засвидетельствовать свою  скорбь  и отдать  дань  памяти и уважения. Анонимные операторы, снимающие цветные и черно-белые кадры  на далеких верфях, заводах, месторождениях нефти и в колхозах, являются критически важными соавторами  Лозницы. Намеренно или нет, они собрали образы, которые усложняют и в некоторой степени разрушают мрачный, пустой язык режима, раскрывая скрытую под идеологическим шаблоном  сложную человеческую реальность.

Парад лиц  обычных советских людей  делает фильм  «Государственные похороны» одновременно трогательным и нервирующим. Трудно не быть тронутыми слезами бабушек, солдат, стариков в меховых шапках и девушек с непокрытой головой, даже если они оплакивают чудовище. Другие эмоции  читать сложнее. Означает ли этот пристальный, неулыбчивый взгляд стоицизм или неповиновение? Эта слабая улыбка – выражение облегчения? Благодарности? Страха? Когда кто-то смотрит прямо в камеру, что  проявляется в  этих глазах –  подозрение или единение?

Краткая заметка в конце фильма напоминает зрителю о преступлениях Сталина против собственного народа – о десятках миллионов людей, подвергшихся чистке, заключенных в тюрьмы, голодающих и убитых. Это знание неудобно сочетается с тем, что было раньше, не потому, что свинцовый язык сценариев похоронов убедителен, а потому, что скорбящие граждане настолько реальны. По своему разнообразию и особенностям эти люди не кажутся принадлежащими к далекому месту и времени. Они кажутся совершенно современными и знакомыми  нам.

Это можно рассматривать как предупреждение: любой  народ  может быть раздавлен и  порабощен тиранией. Это  можем быть мы. Но тон «Государственных похорон» скорее медитативный, чем назидательный. Фильм  показывает Советское государство почти на  самом  пике  его существования,  высвечивая  лица тех, кто там жил, и в то же время принимая в расчет  тяжелое  бремя истории. 



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