В Госдуме предложили сделать платными все зарубежные сайты

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила принять закон «Об основах национальной безопасности в сети Интернет».

В документе предлагается сделать иностранные ресурсы и сервисы менее доступными, в то же время более доступными отечественные сайты.

В законе вводится норма о ежемесячной оплате за мегабайты иностранного трафика, согласно утверждённому Минцифры тарифу. Провайдеров обяжут закупить новое оборудование для более пристального мониторинга действий пользователей. Специальный счётчик будет определять количество информации, полученной с иностранных сайтов и добавлять сумму к ежемесячному тарифу абонента.

– Запретить всё нам запрещает конституция, но сделать западные ресурсы менее привлекательными мы обязаны. Всё делается исключительно для защиты национальных интересов. Наши граждане же готовы тратить большие деньги, чтобы отдохнуть за границей. Та же ситуация будет и с иностранным трафиком. Введённый механизм оплаты тоже весьма удобен. Мы часто платим за потреблённую по факту электроэнергию или воду. Так будет и с интернетом, – пояснил механизм председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

Первое чтение законопроекта назначено на 12 мая, окончательно принять документ депутаты рассчитывают к сентябрю.

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