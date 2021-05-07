 

В Госдуме предложили сделать платными все зарубежные сайты

07.05.2021, 16:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила принять закон «Об основах национальной безопасности в сети Интернет».

В документе предлагается сделать иностранные ресурсы и сервисы менее доступными, в то же время более доступными отечественные сайты.

В законе вводится норма о ежемесячной оплате за мегабайты иностранного трафика, согласно утверждённому Минцифры тарифу. Провайдеров обяжут закупить новое оборудование для более пристального мониторинга действий пользователей. Специальный счётчик будет определять количество информации, полученной с иностранных сайтов и добавлять сумму к ежемесячному тарифу абонента.

– Запретить всё нам запрещает конституция, но сделать западные ресурсы менее привлекательными мы обязаны. Всё делается исключительно для защиты национальных интересов. Наши граждане же готовы тратить большие деньги, чтобы отдохнуть за границей. Та же ситуация будет и с иностранным трафиком. Введённый механизм оплаты тоже весьма удобен. Мы часто платим за потреблённую по факту электроэнергию или воду. Так будет и с интернетом, – пояснил механизм председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

Первое чтение законопроекта назначено на 12 мая, окончательно принять документ депутаты рассчитывают к сентябрю.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.11 / Цирк уродов 21 века – Личное мнение

30.08 / Лукашенко вновь сняли с автоматом возле резиденции в Минске

29.10 / Мнение: HNLMS Zeeleeuw

13.10 / Володин: Новый закон о правительстве повысит качество власти

18.02 / Скандалы: Хозяева-призраки

09.02 / Принц Гарри и Меган Маркл прочитали свои любимые стихотворения в прямом эфире

18.02 / Мнение: О тайных пороках патентованных патриотов

10.03 / США объявили кибервойну

02.07 / Эта девушка с трех лет слышит странные голоса в голове

25.09 / Как стать миллионером: Соловьев, Шейнин, Скабеева и другие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика