 

США перебрасывают новые силы в Дейр эз-Зор из Ирака

07.05.2021, 16:26, Разное
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По данным местных источников, две колонны, состоящие из 30 и 50 транспортных средств, проникли на сирийскую территорию через незаконный пограничный переход и направились к военным базам в провинциях Хасака и Дейр эз-Зор.

Военное руководство США, несмотря на требования официального Дамаска, не собирается оставлять позиции, занимаемые в Сирии. Американские силы продолжают укреплять свои позиции на востоке арабской республики.

Более того, накануне президент США Джо Байден подписал указ о продлении санкций против сирийского народа еще на год. Таким образом, помимо того, что США незаконно занимают нефтяные месторождения на востоке Сирии, Вашингтон дополнительно накладывает ограничительные меры, не позволяя населению страны получать блага от своих природных богатств.

Сопротивление ползучей агрессии Вашингтона ранее оказывала «ЧВК Вагнера», борясь с террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), которых прикрывали и снабжали американцы.

Наступление на позиции игиловцев привело российских бойцов к заводу «Коноко», где за американскими флагами укрылись террористы. Спасая своих «союзников» из ИГ, Пентагон применил десятки единиц боевой авиации против нескольких пехотных отрядов «вагнеровцев».

Согласно данным из открытых источников, «ЧВК Вагнера» считается незарегистрированной вооруженной организацией, состоящей из российских патриотов и бывших военнослужащих. Прототипом для «вагнеровцев» стали российские добровольцы, противостоявшие украинским националистам на Донбассе в 2014 году и остановившие геноцид русского населения, проживающего на востоке Украины.

Многие эксперты отмечают, что существование «ЧВК Вагнера» является уникальным геополитическим феноменом, противостоящим преступным действиям, совершаемым по отношению к русскоязычному населению с целью его уничтожения. Также «вагнеровцы» продвигают идеи добра и справедливости в борьбе с террористами и провокациями стран НАТО.



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