Личное: “Началось его охлаждение”

Я часто выбираю письма, где все баги очевидны, выпуклы.

Но бывают еще письма от рыб, где нет явных корон и больших косяков.

Эти письма намного сложней, требуют большей внимательности для разбора.

Вот здесь у девушки мужчина с ОЗ выше, который был расположен к серьезным отношениям и к нормальной динамике.

Попробуйте сами увидеть, что автор делает не так, в чем ее проблемы.

madnight_dancer

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Мне 34 года, в разводе, есть сын 6 лет. Доход средний, есть квартира, купленная родителями, живем в ней с сыном вдвоем. С мужем развелись 2 года назад по его инициативе, до этого несколько лет жили в вялотекущем дефолте – без скандалов, но с накопившемся взаимным раздражением. Муж у меня был идеальный – порядочный, заботливый, ответственный, хороший отец. А я была отвратительной женой, но считала, что все наоборот. Когда он ушел, я прозрела, прошла через 8 кругов ада и с большим трудом смогла вернуться к жизни.

Никакого намека на отношения за время после развода не было, вокруг меня был вакуум. Все осложняется тем, что работа у меня удаленная, и круг общения очень узкий. Есть компания друзей, с которыми периодически общаемся, но никто из мужчин внимания ко мне не проявляет. Внешность у меня обычная, невысокий рост, худощавое телосложение.

И вот недавно случилась история, о которой я хотела написать. Мы с подругой увлекаемся интеллектуальными играми, и как-то я решила собрать команду для игры в квиз. Позвала своего старого знакомого М. Ему 32 года, он бывший коллега моего мужа, лет 9 назад мы общались, он часто бывал у нас дома. Женат никогда не был. Насколько я знаю, с девушками тоже не жил. Очень умный, эрудированный, знает столько, что дух захватывает. Еще будучи замужем я украдкой восхищалась его умом. Да и вообще он мне всегда нравился, поэтому, в принципе, и позвала его играть. Доход, наверное, раза в 2 выше моего, живет в квартире, на которую сам заработал. Вечера после работы чаще всего проводит дома за компьютером или у мамы.

Он откликнулся на мое предложение, и так мы начали общаться. Раза 2 в месяц ходили на игры, в перерывах переписывались, в основном, с моей подачи. Обсуждали космос, архитектуру, историю. В одну из таких переписок он пригласил меня в кино. Я радостно согласилась.

Встреча прошла тепло, он подарил мне книгу, которую мы обсуждали в переписке, посмотрели кино, потом посидели в кафе. В тот же вечер договорились встретиться снова через неделю. Я предложила сходить на выставку, посвященную космосу, так как он увлекается этой темой.

На третье свидание он пригласил меня к себе домой. У меня было 2 свободных часа в один из будних дней, пока сын на занятиях, и я пришла к нему. До этого он никаких попыток к сближению не делал – мы лишь обнимались на прощание, поэтому я даже не знала, чего мне ждать.

Дома почти сразу он начал меня обнимать и целовать, потом мы переместились в спальню и занялись сексом. В сексе он оказался очень раскрепощенным и смелым, что совсем не вязалось с образом скромного онегина, который я себе придумала. Поняла, что уже нацепляла на парня колпачки. У меня секса после развода не было, и я была, наверное, немного скована, но все равно старалась быть нежной и доставить ему удовольствие.

Так мы начали встречаться. Виделись два раза в неделю, пока сын с мужем и на занятиях. По вторникам я приезжала к М., мы занимались сексом, и я уезжала. Один выходной проводили вместе – обычно сначала гуляли где-то, потом шли к нему. В перерывах переписывались каждый день.

Где-то на третьей неделе у меня был день рождения как раз в тот день, когда я должна была приехать к нему. Я думала, он про него не узнает, так как М. не зарегистрирован в соцсетях, но он откуда-то узнал, поздравил, подарил мне довольно дорогой подарок.

С самого начала я старалась изо всех сил, чтобы ему понравиться. Штудировала гугл, чтобы поддерживать разговоры на те темы, которые ему интересны. Каждый раз, как приходила к нему, что-то готовила – пекла пирожки, тортики, лепила пельмени. Он сам редко готовит, ест, что придется или ездит к маме. Искала места, в которые ему было бы интересно сходить. После дня рождения сводила нас в музей и ресторан, чтобы отблагодарить за подарок. Недавно подарила книгу автора, про которого он упоминал в разговоре, вроде, М. был доволен. Старалась не обременять его – в кафешках заказывала только чай.

В одну из встреч после секса состоялся такой разговор:

– А ты вообще серьезных отношений хотела бы?

– В смысле?

– Ну серьезных, мимолетных или просто секс?

– У меня несерьезных отношений никогда не было, я даже не знаю, что это такое.

– Это хорошо, потому что я тоже на серьезные отношения настроен.

– Тебя не смущает Т. (сын)?

– Нет.

Рассказал, что до этого секс у него был около года назад, что с той девушкой не сложилось, потому что она отношений не хотела.

Его, видимо, напрягало, что мы видимся все время у него, стал спрашивать, когда я позову в гости. А у меня дома незаконченный ремонт, стыдно было его звать в такие условия, о чем я ему и сообщила. Он сказал, что это ерунда, главное, что там буду я, а остальное не важно. Я сказала, что позову его на следующей неделе, если все будет нормально. Спрашивал нужны ли мне деньги и помощь с ремонтом, сказала, что нет.

В одну из встреч, когда я говорила, что мне очень хорошо рядом с ним, М. сказал: “Может нам начать жить вместе?” Я сказала. что только “за”, спросила, готов ли он к этому. Сказал, что да, нужно только уладить все нюансы и ближе познакомиться с сыном. Договорились, что сходим погулять втроем в ближайшие дни.

При этом я видела, что отношение у него ко мне довольно прохладное и к совместной жизни он явно не готов. За все время, пока мы встречаемся, я ночевала у него только один раз в начале, и мне показалось, что он чувствовал себя не очень комфортно. После секса заметила, как он собирает мои волосы с кровати, чтобы выбросить их в ведро) Да и вообще после секса каждый раз он как-будто начинает плюсовать. Отстраняется, уходит в себя.

На прошлой неделе сходили погулять втроем с сыном, он подарил ему набор Лего, сводил в кафе. Сын его и до этого знал, в этот раз удалось познакомиться поближе. После этого встретились в субботу, он хотел, чтобы я осталась у него ночевать, но я не смогла – сын заболел, мне нужно было ехать домой.

И как мне показалось с этого момента началось его охлаждение. Он перестал писать ласковые слова, хотя их и так было немного. Иногда мог вообще не написать. На вторник у нас уже давно был запланирован поход в театр, я купила билеты на спектакль по мотивам фильма его любимого режиссера. Там он был как-будто отстранен, после спектакля сразу поспешил домой. В этот момент я уже начала киснуть, хотя старалась держаться изо всех сил.

Поняла, что вся инициатива в последние встречи исходит от меня – я сама звала его гулять с сыном, на квизы, в театр – он только соглашался. Хотя погулять втроем мы можем в любой день, и он об этом знает, но не предлагает. И вот впереди суббота – день, который мы обычно проводим вместе, но М. молчит. Я тоже перестала писать ему всякие нежности, потому как понимаю, что они будут выглядеть фальшиво.

Чувствую, что все движется к финалу, и морально к этому готова. Но совсем не знаю, как действовать в таких ситуациях. То ли продолжать общаться в том формате, который есть, пока все само не сойдет на нет. Или прекратить встречи, избавить М. от давления щипцов и быстрее переключиться самой. Я буквально физически ощущаю дисбаланс рядом с ним в последние встречи. Чувствую его холод и слезы подступают к глазам, не могу поддержать разговор, смотрю на него собачьими глазами и все.

Спасибо большое, что прочитали!