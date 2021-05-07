Вместо Бали и Малибу: где научиться серфингу с Москве

Кататься в любом месте и в любое время, даже в условиях пандемии, серферам помогают искусственные волны. Передвижение на такой волне с использованием специальной доски, флоуборда, называется флоубординг. С чего начать освоение этого вида спорта, рассказывает Максим Мамяшев, инструктор серф-кафе с искусственной волной Nalu BaloO:

Все досочные водные виды спорта по своей сути очень энергозатратные. Я всегда советую своим ученикам заранее подготавливать себя к занятиям на волне с помощью других спортивных активностей. Во-первых, очень полезно поработать над выносливостью. Это можно сделать и с помощью простого бега, и с помощью комплексных кардио-тренировок. Во-вторых, важно укрепить мышечные стабилизаторы. Здесь помогут любые упражнения на баланс, в том числе с помощью баланс-борда. В-третьих, не стоит забывать про гибкость, так она значительно поможет вам в дальнейшем научиться выполнять различного рода трюки на воде.

Где встать на доску в МосквеNalu BaloO

Nalu BaloO на территории Дворца водных видов спорта “Лужники” – это флоусерфинг и кафе в гавайском стиле в одном пространстве. Идея реализации данного концепта появилась у создателей Nalu BaloO после поездки на Гавайи. Для подготовленных спортсменов здесь есть опция аренды волны для самостоятельного катания. Начинающим серферам всегда придут на помощь профессиональные тренеры. После активного отдыха гости могут отдохнуть в серф-кафе. Меню здесь – классическая гавайская кухня, особое внимание – барной карте, которая изобилует многочисленными смузи, детокс-соками, классическими чаями и напитками на основе трав и ягод.

Flow Moscow

В спортивно-развлекательном комплексе Flow Moscow расположена самая большая в Москве аэротруба, а также профессиональная волна для серфинга Citywave. Высота гребня здесь до 1,4 метра, а условия максимально приближены к морским – это позволяет использовать привычные доски для серфинга. Доска, лиш и шлем входят в стоимость. Новички могут заниматься персонально с инструктором или в группах.

Surf brothers

В Сколково готовится к открытию крупнейшая в столице круглогодичная установка искусственной волны для серфинга Surf brothers. Волна здесь регулируется до 2 метров в высоту, ширина волны – 9 метров. Но это не просто волна, а целый центр серфподготовки: инструкторы предлагают методики обучения сухому серфингу с нуля, индивидуальные программы подготовки к океаническому катанию, тренировки SurfSkate. Здесь есть тренажерный зал, кардиозона и залы групповых программ. Словом, все, что порадует и новичков, и профессионалов.