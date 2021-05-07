40% россиян считают ограничение авиасообщения с Турцией политическим решением

Более трети россиян считают, что ограничение авиасообщения между Россией и Турцией носит политический характер, следует из данных опроса «Левада-центра»* (есть в распоряжении «Новой газеты»).

Согласно ему, 41% респондентов полагают, что это «желание наказать Турцию за поддержку Украины». Ранее президент Турции Реджепа Тайипа Эрдоган входе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара не признает Крым частью России.

Как отмечает «Левада», 44% россиян считают, что причина ограничения авиасообщения заключается в стремлении защитить жителей от коронавирусной инфекции. 13% затруднились ответить на этот вопрос. По данным соцопроса, точка зрения об «эпидемиологической» причине более популярна в старших группах респондентов: 50% среди опрошенных — 55 лет и старше. В молодых группах респондентов более популярна точка зрения о «политических» причинах ограничения: 44% среди опрошенных —в возрасте 18-24 лет, 47% — среди опрошенных 25-39 лет.

По данным соцопроса, 49% россиян поддерживают ограничение авиасообщения с Турцией, 34% респондентов это решение не поддерживают. Телезрители и радиослушатели в большей степени выступают за введенные ограничения: 60% и 63% соответственно, уточняет «Левада». Читатели новых медиа поддерживают ограничения в меньшей степени: среди читателей социальных сетей 37% — выступают за них, 51% — не поддерживают.

Большинство опрошенных (77%) знают об ограничении авиасообщения с Турцией, а 3% респондентов отметили, что это ограничение в той или иной степени коснулось их лично. При этом 23% участников опроса ничего не слышали об ограничениях.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за роста заболеваемости коронавирусом. Регулярное между Москвой и Стамбулом ограничили двумя рейсами в неделю в обе стороны.

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