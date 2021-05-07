Ученые рассказали об интересной особенности психологии кошек

Давно известна любовь кошек к картонным коробкам. Также не является секретом и то, что эти домашние животные очень тщательно выбирают для себя место. Новые исследования позволили выявить новые особенности их психологии.

Ученые провели ряд экспериментов с так называемым квадратом Каниши, которые создает воображаемую коробку. Оказалось, что кошки, оказавшиеся в помещении, где есть такой квадрат, именно в нем обустраивали для себя место отдыха.

Исследования доказали, что мышление кошки основано не только на восприятии реальной действительности. Коробки, как таковой, не было. Она существовала только в воображении, которое, как оказалось, у кошек развито не меньше, чем у нас с вами. Вот такие они, братья наши меньшие.