Ученые рассказали об интересной особенности психологии кошек

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07.05.2021, 15:50, Новости дня
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Давно известна любовь кошек к картонным коробкам. Также не является секретом и то, что эти домашние животные очень тщательно выбирают для себя место. Новые исследования позволили выявить новые особенности их психологии.

Ученые провели ряд экспериментов с так называемым квадратом Каниши, которые создает воображаемую коробку. Оказалось, что кошки, оказавшиеся в помещении, где есть такой квадрат, именно в нем обустраивали для себя место отдыха.

Исследования доказали, что мышление кошки основано не только на восприятии реальной действительности. Коробки, как таковой, не было. Она существовала только в воображении, которое, как оказалось, у кошек развито не меньше, чем у нас с вами. Вот такие они, братья наши меньшие.



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