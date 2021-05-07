 

Американские ученые создали трехмерную голограмму, с которой можно взаимодействовать

07.05.2021, 15:50, Новости дня
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Из университета Бригама Янга (США) сообщают о создании новой трехмерной голограммы с которой, по словам разработчиков технологии, можно взаимодействовать.

Для трехмерного изображения в воздухе, как обычно, использовали специальные экраны-отражатели. Однако при изменении угла зрения она уже не исчезает и не искажается. Создается полное присутствие объекта или живого существа радом с вами, поясняют специалисты.

Но самое главное, это появившаяся возможность взаимодействия с воображаемым объектом, говорят ученые. В будущем данная технология наверняка пригодится для создания новых очков дополненной реальности. Если вы дотрагиваетесь пальцем до изображения, оно уже отвечает.



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