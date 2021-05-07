40% украинцев никогда не слышали об акции “Бессмертный полк” – опрос

27% респондентов сказали, что знают об этой акции и позитивно к ней относятся.

17% опрошенных слышали про “Бессмертный полк” и проявляют к нему нейтральное отношение.

11% украинцев знают об акции и относятся к ней негативно.

Еще 5% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился с 22 по 29 апреля во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошен 2021 респондент в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Контекст:

“Бессмертный полк” инициировали в 2012 году журналисты российского канала ТВ-2 – граждане 9 мая выходят на улицы городов с портретами воевавших родственников. Акция памяти со временем переросла в масштабное пропагандистское мероприятие с участием первых лиц государства.

В Украине также проходили подобные шествия. При этом к “Бессмертному полку” периодически присоединялись активисты, которые троллили его участников.

В частности, 9 мая 2019 года в Киеве партия “Демократична сокира” провела акцию “Бессмертный Грут”. Активисты принесли на шествие “Бессмертного полка” портреты бывшей американской порноактрисы Саши Грей, экс-президента США Рональда Рейгана, “Партизана Грутенко”, “Рядового Ракеты”, “Капитана Америкова”, а также других персонажей комиксов Marvel или сериалов HBO.

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