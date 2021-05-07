Блинкен: Подход, согласно которому страны имеют сферы влияния, должен был отойти в прошлое после Второй мировой войны

В то же время Блинкен подчеркнул, что когда речь идет об агрессии России против Украины, следует рассматривать “два важных вопроса”. Первый и главный из них, по его словам – права украинского народа, его суверенитет, целостность территории, демократия в Украине.

“Второй важный вопрос – это глобальные принципы, которые действуют далеко за пределами Украины. Речь идет о том, что подход, согласно которому страны имеют какие-то сферы влияния, должен был отойти в прошлое после Второй мировой войны. Мы не принимаем такой подход”, – подчеркнул Блинкен.

“Речь идет также о принципе, по которому страна не может просто так взять и силой изменить границу своего соседа. Ни одна страна не имеет права говорить другой стране, какую политику ей проводить, с кем сотрудничать”, – добавил он.

Госсекретарь США отметил, что эти принципы касаются не только ситуации в Украине и российской агрессии, но и других частей мира.

“Если мы допустим безнаказанное нарушение этих принципов, это станет сигналом не только для России, но и для других стран, что правила не имеют значения, что страны могут вести себя как угодно”, – сказал Блинкен.

Он считает, что это путь к развалу международной системы, “рецепт не для сотрудничества, а для конфликта”, и США выступают против такого подхода.

Контекст:

От перехода “красных линий” в отношениях с Москвой Путин предостерег зарубежные страны в послании Федеральному собранию 21 апреля.

“Надеюсь, что никому в голову не придет перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить – это мы будем определять в каждом конкретном случае сами”, – заявил он.

Это понятие в Кремле использовали и раньше. В частности, в 2018 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу “Мир 24” заявлял, что Путин “никому не позволит заступать за “красные линии” национальных интересов России.

В январе 2021 года на заявление российского пропагандиста Владимира Соловьева, что “красные линии” РФ в Беларуси пересекли, а в Украине “все линии перейдены”, Песков ответил, что Путин не будет “стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить”, и его реакция будет “вдумчивой, продуманной, аргументированной”.

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