В Польше с 15 мая отменяют масочный режим на улице

Решение правительства будет действовать минимум до 5 июня. После этого оно будет пересмотрено в зависимости от развития эпидемической ситуации в Польше.

Маски на улице можно будет не носить при условии соблюдения дистанции между людьми в минимум 1,5 м. В то же время, ее нужно надевать в закрытых помещениях и общественном транспорте.

Как сообщило Polskie Radio, в конце апреля министр здравоохранения Польши Адам Недзельский анонсировал отмену обязательства носить маски на открытом воздухе при условии, что уровень заражения коронавирусом на 100 тыс. человек опустится ниже 15. В последние дни этот показатель в среднем составляет 13 случаев на 100 тыс. населения, отметило Polskie Radio.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации правительства, за прошлые сутки в Польше подтвердили 6 047 новых случаев COVID-19, 453 пациента умерли. Всего с начала пандемии в стране выявили более 2,82 млн случаев инфицирования коронавирусом.

В Польше объявили карантин в марте 2020 года. Гражданам рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. По всей стране обязательно ношение масок, рестораны, кафе и бары работают только навынос.

На фоне нового роста заболеваемости с 20 марта в Польше был введен общенациональный локдаун.

В другой половине апреля в стране начали ослаблять ковидные ограничения. С 19 апреля в Польше открылись ясли, детские сады и открытые спортивные объекты. С 26 апреля начали гибридное обучение школьники 1–3 классов. Также работают салоны красоты, парикмахерские и косметические салоны. С 4 мая в стране открылись торговые центры, художественные галереи и музеи.

Как сообщается на сайте правительства Польши, с 15 мая рестораны смогут принимать посетителей на открытых площадках, с 29 мая – и в помещениях, с заполнением не более 50% мест. С той же даты разрешат организацию свадеб и других торжеств с участием не более 50 гостей.

—