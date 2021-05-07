 

Принц Гарри и его жена Меган показали новое фото сына-именинника и рассказали, как его может поздравить каждый желающий

07.05.2021, 15:42, Новости дня
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На снимке сын герцога и герцогини Сассекских запечатлен со спины на лужайке со связкой гелиевых шаров.

В комментарии к фото принц Гарри и его жена Меган, являющиеся совместно со Всемирной организацией здравоохранения координаторами кампании по обмену вакцинами, поблагодарили подписчиков за поддержку и предложили тем, кто хотел бы поздравить Арчи с днем рождения, перевести пожертвования на вакцинацию населения от коронавируса.

“Мы не можем придумать более резонансного способа отметить день рождения нашего сына, чем этот. Если мы все проявим сочувствие к тем, кого знаем и не знаем, мы сможем оказать огромное влияние. Даже небольшой вклад может иметь эффект”, – говорится в публикации.

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Публикация от Archewell by Harry and Meghan (@archewell_hm)

Контекст:

Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл весной 2018 года. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия.

Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном Арчи (2019) проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния).

14 февраля 2021 года супруги через своего пресс-секретаря объявили, что ждут второго ребенка. У них родится дочь.

В марте стало известно, что принц Гарри будет совмещать руководящую должность в американской компании BetterUp с обязанностями члена комиссии, созданной Институтом Аспена, а спустя месяц американское издательство анонсировало публикацию детской книги, написанной герцогиней Сассекской.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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