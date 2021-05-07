 

В США шестиклассница стреляла в школе и ранила несколько человек

07.05.2021, 15:42, Новости дня
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Взрослого лечили в одном из региональных медцентров Восточного Айдахо, его уже выписали. Двое учеников получили незначительные травмы, они останутся в больнице. Одному из них может потребоваться операция, уточнили полицейские.

Девочка вынула из своего рюкзака пистолет и начала стрелять после 9.00 утра по местному времени, рассказали в офисе шерифа округа Джефферсон. Двоих она ранила в школьном коридоре, а перед тем, как выйти на улицу, ранила еще одного человека.

Учитель обезоружил стрелявшую и задержал до прибытия полиции. По заявлению властей, мотив стрельбы все еще расследуется. Шериф сказал, что не знает, где студент достал пистолет.

Учеников эвакуировали в ближайшую среднюю школу.

Прокурор округа Джефферсон Марк Тейлор сказал, что его офис выдвинет обвинения в покушении на убийство.

Контекст:

В последнее время в США часто происходят инциденты со стрельбой. Так, 1 мая стреляли в районе казино Oneida в американском городе Грин-Бей (штат Висконсин). Тогда погибли три человека вместе с открывшим огонь. 

В ночь на 2 мая стреляли в Новом Орлеане (штат Луизиана). Одного человека убили, еще шесть получили ранения. 

В апреле месяц в США произошло несколько инцидентов со стрельбой и погибшими. Так, в ночь на 3 апреля в Уилмингтоне (штат Северная Каролина) в результате стрельбы на домашней вечеринке погибли три человека; 4 апреля стреляли в парке Бирмингема (штат Алабама), после чего нашли погибшей женщину.

Кроме того, 8 апреля один человек был убит и еще пятеро получили ранения во время стрельбы на фабрике по производству шкафов в Брайане (штат Техас); 11 апреля произошла стрельба на парковке в Сиэтле (штат Вашингтон), ранения получили трое взрослых и ребенок; 15 апреля восемь человек погибло во время стрельбы в здании компании FedEx в Индианаполисе (штат Индиана).

В результате стрельбы 18 апреля в Остине (штат Техас) погибли три человека, 1 мая в Грин-Бее (штат Висконсин) жертвами стрельбы стали три человека включительно с открывшим огонь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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