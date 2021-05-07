 

Стало известно о возмутившем Блинкена и Нуланд решении Зеленского

07.05.2021, 15:36, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд в ходе переговоров раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Андрея Коболева с поста главы правления Нафтогаза, сообщили дипломатические источники.

«Для американцев не принципиальна сама личность Коболева. Важен принцип – что все решения по госкомпаниям должны проходить через контролируемый Западом Набсовет. А Зеленский в случае с Коболевым решил вопрос без Набсовета», – отметил источник издания «Страна.ua».

По итогам встречи, согласно данным источника, представители Вашингтона и украинские власти так и не смогли найти решения, которое устроило бы каждую из сторон. Возникновение подобных разногласий, вероятнее всего, укрепит желание США «снести» Зеленского с поста президента Украины, считает источник. По его словам, сейчас американская сторона не видит в украинском лидере «друга и союзника».

«Если Зеленский не пойдет навстречу Западу по НАК и по судебной реформе, то кредита МВФ не будет. Будут ли американцы в таком случае предпринимать усилия, чтоб снести Зеленского досрочно? Не факт. … Но на следующих выборах вряд ли поддержат. Будут подтачивать его власть потихоньку», – заключил он.

Украинский кабмин в апреле снял Андрея Коболева, занимавшего пост исполнительного директора Нафтогаза с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.



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