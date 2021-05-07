 

Губернатор Омской области пригрозил отправить чиновников заготавливать лес

07.05.2021, 15:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Губернатор Омской области Александр Бурков пригрозил отправить чиновников заготавливать лес за ложные отчеты о пожарной безопасности после крупного пожара в деревне Каракуль.

Бурков раскритиковал глав районов после того, как облетел территорию на вертолете. «Все главы муниципальных образований должны понимать: если они дальше так будут отчитываться, то у кого-то «полетят головы», кто-то дальше поедет «заготавливать лес» на еще более дальний север, чем наш», – приводит его слова РИА «Новости».

Министру региональной безопасности Андрею Кондину объявлен выговор. Всем подчиненным Бурков дал 10 дней на то, чтобы «привести все в порядок».

6 мая в деревне Каракуль, расположенной в 270 километрах от Омска произошел пожар. В результате сгорели 25 строений, в том числе 14 жилых домов, где проживали 17 человек. По данным прокуратуры Омской области, причиной пожара стало возгорание камыша около деревни. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.01 / Великобритания разрешила своим судам заходить в порты Крыма

31.10 / Баку и Ереван договорились не целиться в мирное население в Карабахе

02.02 / Киевлянин хотел отправить в Мьянму деталь истребителя “МиГ-29” – таможенники

26.07 / «Северный поток» восстановил прокачку газа после техобслуживания

08.10 / Харрис упрекнула Трампа в доверии Путину

13.03 / В Норвегии троих медиков госпитализировали после вакцинации AstraZeneca

01.09 / Лукашенко пообещал белорусам перемены и новую Конституцию

08.03 / Немчинов: За минувший год Кабмин провел едва ли не самое большое количество заседаний в истории украинских правительств

22.02 / Во Львовской области будут судить бывшего руководителя религиозной организации за изнасилование девочек

24.09 / Эксперты заявили о необходимости разработки правил для международного регулирование интернета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика