Губернатор Омской области пригрозил отправить чиновников заготавливать лес

Губернатор Омской области Александр Бурков пригрозил отправить чиновников заготавливать лес за ложные отчеты о пожарной безопасности после крупного пожара в деревне Каракуль.

Бурков раскритиковал глав районов после того, как облетел территорию на вертолете. «Все главы муниципальных образований должны понимать: если они дальше так будут отчитываться, то у кого-то «полетят головы», кто-то дальше поедет «заготавливать лес» на еще более дальний север, чем наш», – приводит его слова РИА «Новости».

Министру региональной безопасности Андрею Кондину объявлен выговор. Всем подчиненным Бурков дал 10 дней на то, чтобы «привести все в порядок».

6 мая в деревне Каракуль, расположенной в 270 километрах от Омска произошел пожар. В результате сгорели 25 строений, в том числе 14 жилых домов, где проживали 17 человек. По данным прокуратуры Омской области, причиной пожара стало возгорание камыша около деревни.