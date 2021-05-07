Турчак об обновленном “Поезде Победы”: Такие экспозиции необходимы молодежи

К “Поезду Победы” добавили вагон, посвященный защитникам Брестской крепости и их семьям. Проект отвечает на вопрос, почему через столько лет необходимо отдавать дать памяти тем, кто погиб на войне, трудился в тылу, восстанавливал экономику нашей страны, сказал Турчак.

Необходимо, чтобы таких проектов было как можно больше, убежден секретарь генсовета “ЕР”. Особенно это актуально на фоне посягательств на историческую память, подчеркнул Турчак.

Он напомнил о попытках переписать историю, оправдать нацистских преступников из стереть подвиг нашего народа из памяти.

“Такие современные проекты, как «Поезд Победы» – это как хорошая прививка для нашей молодежи», — добавил Турчак.

“Поезд Победы” – уникальная иммерсивная инсталляция. Она расположена в движущемся составе. Основу экспозиции составляет рассказанная от лица ветерана-железнодорожника история Великой Отечественной войны.

В свой первый путь поезд отправился в октябре 2020 года с Белорусского вокзала. С того момента передвижной музей посетил 38 городов, экспозицию осмотрели 85 тысяч человек.