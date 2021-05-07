В поликлиниках Москвы появилась возможность распечатывать льготные рецепты с QR-кодом

До февраля 2021 года в поликлиниках Москвы выписывали бумажные рецепты, которые пациенты могли предъявлять в аптеках для получения медикаментов. Сейчас такие документы действуют только в электронном формате. Чтобы граждане, которые не пользуются смартфонами, могли приобрести льготные лекарства без труда, в московских медицинских учреждениях ввели бесплатную услугу по распечатке талонов.

Опция доступна в специализированных информационных киосках поликлиник. Для обретения льготного электронного рецепта в бумажном виде требуется сканировать полис ОМС, отметить на экране рецепт и направить его на печать. По итогу вышеперечисленных действий аппарат выдаст талон с QR-кодом (двухмерным штрихкодом для быстрого распознавания с помощью камеры, — Прим. ред.). Предъявление этой бумаги в аптеке позволит достать лекарства по льготному рецепту без каких-либо гаджетов и медицинского полиса.

Согласно официальным данным, бесплатно приобрести медикаменты по льготным рецептам с

QR-кодом

из поликлиник можно в 351 московской аптеке. Еще 1315 аптечных пунктов можно посетить для покупки рецептурных лекарств за полную стоимость. Полный перечень этих организаций размещен на сайте Департамента здравоохранения.