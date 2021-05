Подарок от герцогини: Кейт Миддлтон спрятала копии своей новой книги по всей Великобритании

Сегодня, 7 мая, книга герцогини Кембриджской Hold Still поступила в продажу во все магазины Великобритании. Это фотоальбом, в котором 39-летняя Кейт Миддлтон собрала фотографии, сделанные во время карантина в Великобритании, в том числе моменты погружения страны в тотальный локдаун. Полное название книги – Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020 (“Оставайтесь на месте: портрет нашей нации в 2020 году”).

В честь релиза своего творения герцогиня объявила настоящую охоту за сотней уникальных экземпляров книги: в аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в Instagram сегодня появилось видео, как Кейт в длинном красном платье ставит одну из копий у фонтана рядом с Кенсингтонским дворцом в Лондоне. В подписи к посту сказано, что волонтеры организации Book Fairies (“Книжные феи”) спрятали несколько десятков книг Hold Still на всей территории Великобритании. Эти экземпляры отличаются от тех, что поступили в продажу: каждая обернута золотой лентой с бантом, а внутрь книг вложены письма, написанные самой герцогиней.

Да начнутся поиски! В этот день мы присоединились к @the_bookfairies, чтобы поделиться с вами копиями Hold Still по всей Великобритании,

– гласит сообщение в аккаунте Кейт и Ульяма.

Кейт Миддлтон

Также об акции сообщила сама благотворительная организация:

Мы рады, что герцогиня Кембриджская не только сегодня использовала силу Книжных фей, но и сама стала книжной феей, чтобы спрятать копии Hold Still!

Позже в аккаунтах десятков британцев стали появляться кадры, как они прятали книги любимой герцогини – некоторые из них даже облачились в костюмы фей. Кстати, несмотря на то что книга в продаже только певрый день, она уже заняла первое место по продажам в популярном интернет-магазине Amazon.

Напомним, выход книги герцогини Кембриджской всего на месяц опередил релиз аналогичного творчества герцогини Сассекской: позавчера стало известно, что в июне свет увидит книга Меган Маркл для детей под названием The Bench (“Скамейка”). О том, что герцогини Сассекская собирается стать детским писателем, стало известно еще в августе 2019 года. Подробнее о сюжете и обложке книги мы рассказывали здесь.

Свою книгу Кейт впервые представила 28 марта. Этот альбом с комментариями – совместный проект жены принца Уильяма и Национальной портретной галереи Великобритании, запущенный в начале прошлого мая. В течение года жители королевства присылали на адрес Кенсингтонского дворца фотографии, сделанные весной 2020-го. Экспертное жюри, в составе которого была и сама Кейт, выбрало 100 лучших кадров из 31 тысячи вариантов в рамках общей видеоконференции, которая состоялась в августе (некоторых фаворитов можно посмотреть здесь). Причем многие фотографии конкурсантов по хештегу Кейт прокомментировала лично.

Когда мы через десятки лет оглянемся на пандемию COVID-19, мы вспомним о проблемах, с которыми мы все столкнулись, о близких, которых мы потеряли, о длительной изоляции от наших семей и друзей и о нагрузке на жизненно важные сферы труда. Но мы также будем помнить и о положительных моментах: невероятно добрых поступках, помощниках и героях, которые пришли к нам из всех слоев общества, и о том, как вместе мы адаптировались к новым нормам. Через Hold Still я хотела показать, как использовать силу фотографии для создания долговременной записи того, что мы все пережили — чтобы запечатлеть истории отдельных людей и задокументировать важные моменты для семей и сообществ, пока мы переживаем пандемию,

– написала Кейт Миддлтон в предисловии к книге. А в качестве анонса нового труда герцогини в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца появился портрет, на котором Кейт изображена на природе в красном пуловере и с пленочным фотоаппаратом в руках.

Напомним, фотография – одно из главных хобби герцогини Кембриджской. Ее любовь к фотографии давно известна, причем не только другим представителям британской монархии, но и всему миру. Ведь сделанные лично ею снимки герцогиня Кембриджская не прячет, а выкладывает в общий доступ в Instagram Кенсингтонского дворца и приурочивает эти публикации к дням рождения родных и близких. Так, ранее в официальных аккаунтах британской королевской семьи в Instagram были опубликованы портреты как принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи по отдельности, так и всего ее семейства в целом.