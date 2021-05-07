Смартфоны с отечественной операционной системой «Аврора» поступили в продажу

Как сообщают представители компаний-продавцов, ныне стоимость смартфонов, на которых установлена российская операционная система «Аврора», колеблется в пределах от 25 до 35 тысяч рублей.

Речь идет о мобильных гаджетах, выпущенных под брендом QTech, поясняют специалисты. Сначала такие мобильники были предназначены только для представителей государственных учреждений. Однако теперь они также вышли в свободную продажу и доступны всем гражданам.

Самая дорогая модель смартфона обладает защищенным корпусом. По словам разработчиков, функции отечественной операционной системы практически ничем не отличаются от привычных зарубежных Andriod или iOS. Но гаджеты, как видим, получаются значительно дешевле.