 

В Cowboy создали электрический велосипед с беспроводной зарядкой

07.05.2021, 14:56, Новости дня
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Сразу две новые модели электрических велосипедов представили разработчики из компании Cowboy. Главная особенность этих двухколесных транспортных средств состоит в том, что у них имеется беспроводное зарядное устройство.

Речь идет о моделях Cowboy C4 и Cowboy C4 ST, которые отличаются между собой конструкцией рамы.

Беспроводная зарядка здесь важнее, чем в смартфонах, например, говорят инженеры. Так легче выводить велосипеды для общего пользования. Также можно получать заряд батареи на любой оборудованной стоянке, для чего не потребуется провод с адаптером. Реальный пробег по городу с множеством остановок существенно увеличится, говорят разработчики. Само по себе это является большим шагом вперед.



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