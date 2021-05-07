В Cowboy создали электрический велосипед с беспроводной зарядкой

Сразу две новые модели электрических велосипедов представили разработчики из компании Cowboy. Главная особенность этих двухколесных транспортных средств состоит в том, что у них имеется беспроводное зарядное устройство.

Речь идет о моделях Cowboy C4 и Cowboy C4 ST, которые отличаются между собой конструкцией рамы.

Беспроводная зарядка здесь важнее, чем в смартфонах, например, говорят инженеры. Так легче выводить велосипеды для общего пользования. Также можно получать заряд батареи на любой оборудованной стоянке, для чего не потребуется провод с адаптером. Реальный пробег по городу с множеством остановок существенно увеличится, говорят разработчики. Само по себе это является большим шагом вперед.