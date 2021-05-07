Perseverance сделал фото марсианского валуна в форме динозавра

Ровер Perseverance сфотографировал валун, напоминающий по форме тело брахиозавра.

Данный марсоход успешно приземлился на поверхности Марса 18 февраля текущего года и очень скоро Земля получила снимки, вызывающие недоумение. На них были каменистые образования, одно из которых выглядело схожим с брахиозавром – крупным животным, обитавшим ранее на планете Земля. Если посмотреть на камень внимательно, то можно заметить у него среднего размера «голову», вытягивающуюся «шею» и крупное «тело».

На другой фотографии запечатлен очередной валун, который состоит из двух идентичного размера частей. Планетологи пришли к выводу, что это напоминает определенную часть тела, на этот раз человеческого. Вокруг этого валуна располагаются другие разные по форме камни, создающие замыкающееся кольцо.

Марсоход также сделал снимки блестящего объекта, который пока не удалось идентифицировать, хотя сделаны они с разных ракурсов, что позволяет детально рассмотреть предмет.

Источник: 3dnews.ru