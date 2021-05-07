Акулы используют магнитное поле, чтобы мигрировать на большие расстояния
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Ученые узнали, что для перемещения на большие расстояния акулы используют магнитное поле Земли.
Давно были проведены опыты, которые показали, что акулы способны преодолевать огромные расстояния, при этом ориентируясь в пространстве, но до недавнего времени у ученых не было даже догадок о том, каким образом им это удается.
Было проведено исследование, благодаря которому эксперты поняли, что акулы могут чувствовать магнитное поле Земли. Ученые, работающие в университетах Техаса и Флориды, также заинтересовались этим вопросом и провели свои опыты, в которых использовали акул, отловленных в дикой природе.
В качестве подопытных были взяты 20 молодых особей вида рыб-молотков (Sphyrna tiburo). Каждого по отдельности поместили в большой бассейн, в котором предварительно смоделировали магнитные поля (во время эксперимента, получая новые данные, их модифицировали).
Итоги показали, что в случае, когда поля воссоздавали условия, при которых Северный полюс был на большом расстоянии от места, где отловили рыб, а Южный – наоборот, акулы начинали проявлять желание двинуться в сторону севера. Проделав то же самое, только поменяв поля местами, исследователи заметили, что акулы начинали прокладывать путь к югу.
После того как исследователи сделали магнитное поле идентичным тому месту, где ловили животных, те плавали, не проявляя особенного предпочтения к той или иной стороне света. Это значило, что они ощущают себя в безопасности и думают, что находятся там, где и должны.
Последнее, что отметили эксперты, – акулы проявляли реакции только на те поля, с которыми уже имели дело в тот или иной период жизни, а не на все подряд.
Авторы исследования предполагают, что аналогичными способностями могут обладать и другие рыбы, а возможно – и некоторые другие обитатели океана.
Источник: glas.ru
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