 

Акулы используют магнитное поле, чтобы мигрировать на большие расстояния

07.05.2021, 14:50, Разное
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Ученые узнали, что для перемещения на большие расстояния акулы используют магнитное поле Земли.
Давно были проведены опыты, которые показали, что акулы способны преодолевать огромные расстояния, при этом ориентируясь в пространстве, но до недавнего времени у ученых не было даже догадок о том, каким образом им это удается.

Было проведено исследование, благодаря которому эксперты поняли, что акулы могут чувствовать магнитное поле Земли. Ученые, работающие в университетах Техаса и Флориды, также заинтересовались этим вопросом и провели свои опыты, в которых использовали акул, отловленных в дикой природе.

В качестве подопытных были взяты 20 молодых особей вида рыб-молотков (Sphyrna tiburo). Каждого по отдельности поместили в большой бассейн, в котором предварительно смоделировали магнитные поля (во время эксперимента, получая новые данные, их модифицировали).

Итоги показали, что в случае, когда поля воссоздавали условия, при которых Северный полюс был на большом расстоянии от места, где отловили рыб, а Южный – наоборот, акулы начинали проявлять желание двинуться в сторону севера. Проделав то же самое, только поменяв поля местами, исследователи заметили, что акулы начинали прокладывать путь к югу.

После того как исследователи сделали магнитное поле идентичным тому месту, где ловили животных, те плавали, не проявляя особенного предпочтения к той или иной стороне света. Это значило, что они ощущают себя в безопасности и думают, что находятся там, где и должны.

Последнее, что отметили эксперты, – акулы проявляли реакции только на те поля, с которыми уже имели дело в тот или иной период жизни, а не на все подряд.

Авторы исследования предполагают, что аналогичными способностями могут обладать и другие рыбы, а возможно – и некоторые другие обитатели океана.

Источник: glas.ru



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