Акулы используют магнитное поле, чтобы мигрировать на большие расстояния

Ученые узнали, что для перемещения на большие расстояния акулы используют магнитное поле Земли.

Давно были проведены опыты, которые показали, что акулы способны преодолевать огромные расстояния, при этом ориентируясь в пространстве, но до недавнего времени у ученых не было даже догадок о том, каким образом им это удается.

Было проведено исследование, благодаря которому эксперты поняли, что акулы могут чувствовать магнитное поле Земли. Ученые, работающие в университетах Техаса и Флориды, также заинтересовались этим вопросом и провели свои опыты, в которых использовали акул, отловленных в дикой природе.

В качестве подопытных были взяты 20 молодых особей вида рыб-молотков (Sphyrna tiburo). Каждого по отдельности поместили в большой бассейн, в котором предварительно смоделировали магнитные поля (во время эксперимента, получая новые данные, их модифицировали).

Итоги показали, что в случае, когда поля воссоздавали условия, при которых Северный полюс был на большом расстоянии от места, где отловили рыб, а Южный – наоборот, акулы начинали проявлять желание двинуться в сторону севера. Проделав то же самое, только поменяв поля местами, исследователи заметили, что акулы начинали прокладывать путь к югу.

После того как исследователи сделали магнитное поле идентичным тому месту, где ловили животных, те плавали, не проявляя особенного предпочтения к той или иной стороне света. Это значило, что они ощущают себя в безопасности и думают, что находятся там, где и должны.

Последнее, что отметили эксперты, – акулы проявляли реакции только на те поля, с которыми уже имели дело в тот или иной период жизни, а не на все подряд.

Авторы исследования предполагают, что аналогичными способностями могут обладать и другие рыбы, а возможно – и некоторые другие обитатели океана.

Источник: glas.ru