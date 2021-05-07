 

Акулы мигрируют на большие расстояния с помощью магнитного поля

07.05.2021, 14:50, Разное
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Ученые изучили способы, благодаря которым акулам удается мигрировать на огромные расстояния. Как оказалось, для этого животные ориентируются по магнитному полю Земли.
Как известно, многие обитатели океанов и морей способны перемещаться на огромные расстояния. Издание Current Biology опубликовало статью о результатах исследования миграции акул. Способ, который помогает этим рыбам кардинально менять локации, оказался основанным на магнитном поле.

Важными подсказками для перехода на тысячи километров становится магнитное поле. Для определения этого факта исследователи провели эксперимент с бассейнами. Чувствительность этих рыб к электромагнитным «датчикам» была доказана на примере двух десятков экспериментальных акул. Их для опыта специально выловили в условиях дикой природы и поместили каждую в отдельный бассейн круглой формы.

Вокруг контейнеров с рыбами создавались магнитные сигналы, которые после модификации показали, что акулы использовали для ориентации в пространстве именно их. Задействовав природные подсказки, хищникам всегда удается определить, в каком направлении находится их дом.

Сотрудники научной группы симулировали условия как крайне северных, так и южных широт. Находясь в северных точках, акулы всегда стремились к перемещению на юг. С помощью магнитного чувства, уверены эксперты, может регулироваться также структура популяции животных и генетика их сообществ.

Источник: glas.ru



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