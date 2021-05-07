ГБР частично завершило расследование по взрывам на складах боеприпасов в Сватово

ГБР считает, что из-за небрежного отношения двух командиров реактивных артиллерийских батарей к военной службе погибли три человека и причинен ущерб на сумму более 15 млн грн (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, подозреваемые, грубо нарушив требования руководящих документов, допустили расположение военного объекта – полевого артиллерийского склада – непосредственно возле населенного пункта, города Сватово.

“Из-за диверсии неустановленных лиц 29 октября 2015 года на указанном складе, где хранилось около 3 тыс. тонн боеприпасов, возник пожар. Попаданием сдетонировавших боеприпасов часть ненадлежащим образом размещенной военной техники была уничтожена”, – говорится в сообщении.

На сайте Офиса генерального прокурора уточняется, что командиры подразделений не обеспечили надлежащее размещение каждой единицы военной техники на установленных нормативами расстояниях друг от друга и не провели предусмотренных инженерных работ по обустройству капониров, окопов для безопасного хранения вооружения и защиты от поражения. В результате военная техника была уничтожена.

В Офисе генпрокурора отметили, что в настоящее время сторона защиты знакомится с материалами, после чего обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Расследование по установлению причин пожара и взрывов боеприпасов на складе ракетно-артиллерийского вооружения продолжается.

Контекст:

29 октября 2015 года загорелись склады Минобороны в городе Сватово, где находилось около 3,5 тыс. боеприпасов различной модификации. Пожар был ликвидирован через сутки, но и после этого периодически возникали очаги возгорания и взрывы.

Из-за пожара и детонирования боеприпасов погибли четыре человека (трое военных и одна местная жительница).

5 ноября 2015 года в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что жилая зона и промышленный сектор Сватово очищены от взрывоопасных предметов.

В военной прокуратуре заявили, что причина пожара в Сватово – служебная халатность должностных лиц, в частности начальника склада. При этом комиссия Минобороны установила, что возгорание на территории воинской части произошло в результате пуска сигнальной ракеты, попавшей на территорию из-за пределов склада.

В деле был один обвиняемый – майор Александр Литвиненко, ему инкриминировали халатное отношение к воинской службе и взяли под стражу. Но в ходе суда выяснилось, что номинально Литвиненко не был начальником сватовского военного склада, майора командировали туда для приема и выдачи боеприпасов, сообщал “Восточный дозор”.

Жена Литвиненко объявляла голодовку под Администрацией Президента с требованием снять с ее мужа все обвинения. В январе 2016 года ему продлили содержание под стражей. С тех пор сообщений в СМИ о ходе этого дела не было.

В феврале 2021 года еще двум военнослужащим были выдвинуты подозрения по делу о взрывах в Сватово. О завершении расследования в их отношении сегодня сообщило ГБР.

Взрывы на складах боеприпасов в Украине произошли также в 2014 году в Кривом Роге (Днепропетровская область), в 2017 году в Балаклее (Харьковская область) и Калиновке (Винницкая область), в 2018 году – возле Ични (Черниговская область).

В октябре 2019 года в Раде создали временную следственную комиссию по расследованию взрывов на пяти военных арсеналах. “Прошло почти пять лет, и не было вообще никакого объяснения, что случилось, – это была диверсия, террористический акт или умышленные поджоги? Более того, есть информация, что люди, которые непосредственно отвечали за безопасность объектов, получили повышение по службе”, – заявлял инициатор проекта, нардеп от фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

По делам о взрывах в Балаклее, Калиновке и Ичне подозрений до сих пор никому не вручили, сообщили 7 мая в СБУ в ответ на запрос “Бабеля”. Отмечается, что взрывы в Балаклее расследуются по статьям “диверсия”, “умышленное убийство” и “небрежное отношение к военной службе”, в Ичне – по статьям “диверсия” и “небрежное отношение к военной службе”, в Калиновке – только по статье о диверсии.

Ко взрывам в Украине причастны российские спецслужбы, предположили в расследовательской группе Bellingcat в мае. Расследователи отметили схожесть методики при подготовке российскими диверсантами взрывов в Чехии и Болгарии.

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