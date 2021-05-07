 

Гармаш: Путин хочет под давлением Вашингтона навязать Киеву диалог со своими марионетками из ОРДЛО. Отсюда – убийства на фронте в день визита Блинкена

07.05.2021, 14:48, Новости дня
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Демонстративные убийства на фронте именно во время визита госсекретаря США в Украину – это явное продолжение спектакля, который был устроен российской стороной на последней ТКГ, когда Москва якобы находила компромисс с Киевом, а ОРДЛО не соглашались с ними, и ожидаемый прогресс стопорился.

Все для того, чтобы показать, что Донецк с Луганском – самостоятельные субъекты, и договариваться по Донбассу нужно не с Москвой, а с ними: хотите мира – признайте субъектность ОРДЛО. Сейчас они убивают с той же целью – показать и Киеву, и США, что Вашингтон ни Москве, ни Донецку с Луганском не указ, поэтому с ними “придется” разговаривать, “или мы будем убивать”.

Эта тактика уже использовалась Путиным, когда после его квалификации Байденом как “убийцы” он согнал войска к границе с Украиной. И Байден позвонил…

Теперь они ждут, что приемчик сработает и в навязывании Киеву (под давлением Вашингтона) диалога с российскими марионетками. Принуждение к диалогу силой. Но такой диалог под угрозой убийства изначально не способен принести мир. Он может быть лишь легализацией дальнейших убийств “по согласию” жертвы.

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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