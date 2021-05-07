Журналисты нашли владельца паспорта, по которому агент ГРУ Петров въехал в Чехию в 2014 году

По этому паспорту Петров проник в Чехию, чтобы выполнить задание по взрыву оружейных складов в деревне Врбетице, пояснил журналист.

Журналисту и его коллегам удалось найти настоящего обладателя паспорта по номеру документа в базе одного из авиаперевозчиков. Выданный Мишкину паспорт на имя Николай Попа на самом деле принадлежит 38-летнему молдаванину Виталию К. из Дрокиевского района на севере Молдовы.

“От настоящего паспорта в документе оставили достоверными лишь номер и год выдачи. Подделаны имя и даты рождения. […[ Виталию К. 38 лет, то есть его реальный возраст на три года меньше того, что указан в “молдавском” паспорте на имя Попы-Петрова-Мишкина. Проживает в США, работает в сфере строительства и ремонта помещений”, – указал Тхорик.

https://www.facebook.com/vladimir.thorik/posts/3965630166847294

Согласно базе, к которой получили доступ журналисты, гражданин Молдовы Виталий К. летал по своему паспорту из Кишинева в Нью-Йорк через Москву в 2015 году, уже после взрыва чешских складов в деревне Врбетице. В беседе с журналистами Виталий К. заявил, что не выходил на территорию РФ из авиатерминала для международных пересадок.

“Ерунда какая-то. Я не был в России, не был на заработках и не отдыхал там. Просто проездом был в аэропорту, и то не выходил в город даже. Не останавливали меня, не спрашивали. Это какие-то махинации”, – ответил он.

Тхорик считает, что фальсификации паспорта Молдовы на основе реального документа стала результатом коррупционной сделки. По его информации власти Молдовы проверяют обстоятельства подделки документа.

Контекст:

В чешской деревне Врбетице 16 октября 2014 года взорвался склад, на котором хранилось 58 тонн боеприпасов, сообщало Lidovky. Во время взрыва погибло двое людей, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе во Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (1,3 млрд грн).

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности россиян Петрова и Боширова к взрывам на чешских складах с боеприпасами в 2014 году. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Россиян объявили в розыск.

Чешская полиция предполагает, что, возможно, боеприпасы во Врбетице взорвались случайно – на самом деле спецслужбы РФ хотели взорвать их в Болгарии.

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