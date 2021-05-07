“Мне жалко мучить жену”. Стоянов высказался о будущем отцовстве

“Я понимаю, что выносить и родить ребенка женщине, еще и балерине, – это, во-первых, кусок здоровья, а, во-вторых, вернутся еще раз после этого на сцену – ну это очень сложно. Мне действительно жалко мучить свою жену. Поэтому если вдруг она скажет: “Любимый, я ухожу со сцены и готова к еще одному ребенку”, я – с удовольствием. Пока Катя танцует, я не буду даже спрашивать об этом”, – заявил он.

ВИДЕОВидео: Телеканал Интер (Inter TV channel) / YouTube

Контекст:

Кухар и Стоянов официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. Супруги воспитывают двух детей – Тимура, сына Кухар от предыдущих отношений (2009), и общую дочь Анастасию (2015).

В сентябре 2020 года Кухар рассказывала, что муж ставил ей ультиматум, требуя родить ребенка.

—