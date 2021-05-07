Байден хотел, чтобы Блинкен приехал в Украину “как можно скорее”

По словам Блинкена, большая часть этого послания – “приверженность США независимости Украины, ее территориальной целостности, ее суверенитету”.

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон на стороне Украины, в частности “против любой агрессии со стороны России”.

Белый дом также поддерживает Киев в реформировании и укреплении демократии, в создании правительства, которое приносит пользу украинскому народу, подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь Соединенных Штатов добавил, что президент США Джо Байден хотел, чтобы его визит в Украину состоялся как можно скорее, “чтобы донести это решительное послание”.

Как сказал Блинкен, кроме агрессии извне – со стороны России, Украина имеет ее и внутри страны – в виде коррупции, “которая разъедает ее демократию”, а также олигархов, “которые продвигают свои собственные интересы, а не интересы украинского народа”.

По мнению Блинкена, власти Украины сделали “несколько хороших шагов” для проведения реформ, но также есть области, в которых необходим реальный прогресс, в частности – в сфере корпоративного управления.

Контекст:

Блинкен прибыл в Киев 5 мая. Это был его первый визит в Украину в качестве госсекретаря.

6 мая Блинкен провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, представителями парламентских фракций и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, а также представителями гражданского общества, бизнеса и антикоррупционных органов.

По словам Блинкена, перед Украиной стоят два вызова – РФ и коррупция. “Эти два элемента взаимосвязаны, потому что Россия также использует коррупцию и лиц, которые помогут ей продвигать свои интересы против интересов украинского народа”, – подчеркнул госсекретарь США.

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