Мнение: Украина — европейская окраина с имперскими амбициями

Как государство Украина впервые в истории возникла только после распада Российской Империи. Выходцы с южных окраин России и Польши всегда занимали привилегированное положение в правящей элите российского царства, а потом и империи. Эта особенность сохранилась и при советской власти. Более того, как считал историк А.В.Пыжиков, не русские «поработили» Украину, а поляки и украинцы, входя в правящую элиту, веками вредили России. После распада СССР и обретения УССР незалежности, у элиты государства-новодела возник синдром великодержавности — Украина начала осознавать себя как великое мононациональное государство. Но при этом будучи весьма разнообразным по этническому и конфессиональному составу!

История возникновения государственности на территории современной Украины восходит к IV веку н.э., когда в начале великого переселения народов степи северного Причерноморья занимают тюркские племена. В VIII века в этих краях начинает интенсивно развиваться земледелие и массово возникают городища — укреплённые пункты местной знати. В IX столетии начинают осваиваться новые торговые пути «из варяг в греки» и из «из варяг в персы», на протяжении которых формируются новые союзы племён, обитавших на этих путях. Часть самого короткого пути из новгородского Заволочья и берегов Балтики на Черное (Русское) море проходил по Днепру. По данным археологических раскопок на Днепре, на киевских горах первые поселения возникли еще во II веке до н. э., а в I веке здесь уже были три славянских посёлка.

В процессе распространения на Руси христианства это место стало идеальным для паломников с Византии, исповедовавших православие. В начале первого тысячелетия новой эры Киев стал центром христианизации Руси и становления в ней самодержавия, опирающегося на православную церковь. В связи с этим апологеты православия и сторонники самодержавия всячески возвеличивают значение Киева и южных земель России в истории страны. Согласно православным летописям «в 860 году киевский князь Аскольд совершает первый поход на Византию. В 882 году после убийства киевских князей Олег становится правителем (регентом) при малолетнем князе Игоре. При Святославе власть киевских князей распространилась на все восточнославянские племена. При Владимире было принято христианство из Византии в качестве государственной религии (988). При Ярославе Мудром (начиная с 1016 года) издан свод законов — Русская Правда. Права местных династий были признаны на Любечском съезде (1097), после 1132 года распад Киевской Руси стал необратимым». Существенно поколебали этот миф археологические изыскания на территории Великого Новгорода, в ходе которых были обнаружены, в том числе, многочисленные берестяные грамоты, показывающие высокий уровень развития культуры населения города, его многообразные связи с «просвещенной Европой», составной частью которой, по сути, Великий Новгород и был. Он, согласно летописям, — место призвания мифического Рюрика и зарождения российской государственности.

Когда распалась Российская Империя, на южных землях России была провозглашена Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР). После окончания Гражданской войны и созданием Союза ССР она вошла в его состав как союзная республика. В составе СССР территория УССР все время значительно расширялась за счет исторической территории России, а в 1939-1945 гг. — Австрии, Венгрии, Румынии, Чехословакии и Польши. Благодаря этим приобретениям, хорошему климату, прекрасному географическому положению, богатым недрам и наличию трудовых ресурсов УССР являлась второй по важности республикой после РСФСР, это касалось и численности населения, и промышленности, и сельского хозяйства, и культуры.

После обретения УССР незалежности в результате преступных (по законодательству СССР) Беловежских соглашений 1991 года, на Украине начался процесс построения нового государства.

Современная украинская элита не может расстаться со своим прошлым влиянием на жизнь Российской Империи и Советского Союза. Однако её имперские амбиции в Российской Империи, ещё более возросшие в СССР натыкаются на её же дремучий национализм, взращенный на задворках австро-венгерской империи. Государственный национализм одного из этносов в многонациональной империи в принципе невозможен. Россия смогла существовать в веках как империя только потому, что, опираясь на великорусский этнос, не позволяло его представителям уничижительно относиться к другим народам и народностям, входящих в состав страны. Более того, степень угнетения крестьян в России была гораздо выше, чем населения «колоний». Немаловажное значение было и то, что ведущим признаком государственной идентификации этносов была не национальность, а вероисповедание.

Идеологической основой процесса построения государства на территории бывшей УССР стала глобальная украинизация всех сфер общественно-экономической жизни страны. При этом украинская элита не нашла ничего нового кроме украинизированной теории официальной народности графа С.С.Уварова (1786-1855) — сочетания власти президента Украины, украинской православной веры и опоры на западно-украинскую народность. Эта теория была бы вполне подходяща для идеологии государства-новодела, если бы:

Украина была бы мононациональной по этническому составу;

на Украине русский язык не был бы, фактически, языком межэтнического общения;

Украина была бы гораздо меньше по территории и населению;

не были бы столь многочисленны и многообразны связи Украины с великой Россией.

Однако этнический состав Украины весьма и весьма разнообразен. При этом великорусский этнос представлен не только недавними выходцами из коренной России и потомками переселенцев в средние века, но и небольшими субэтносами на западной Украине. Следствием этнического разнообразия является языковое разнообразие. Более того икона украинства Тарас Шевченко мало того, что считал себя русином, но и писал, в основном, по-русски! Украина не Финляндия и не Хорватия, власти которых смогли быстро осуществить этническую зачистку. Она гораздо больше по территории, её этнический состав разнообразнее. Однако элита Украины полностью всё это проигнорировала.

В подыгрывании великодержавным амбициям элиты Украины подсуетились США. В 1994 году видный американский политолог, социолог и государственный деятель З.Бзежинский заявил, что «Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно… Без Украины Россия перестает быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю».

Плодом «философско-историческеских» изысканий украинской элиты стал написанный группой анонимных экспертов и выпущенный под именем тогдашнего президента Украины Л.Кучмы многостраничный труд «Украина — не Россия».

Подводя итог «философско-исторических» изысканий, Леонид Кучма и его соавторы утверждают, что украинство закономерное следствие того, что у двух стран — России и Украины — разные исторические судьбы, разный национальный опыт, разное самоощущение (?), несхожие культурно-языковые ситуации (??), принципиально различные отношения с географическим и геополитическим пространством (???), неодинаковая ресурсная база, разный политический вес в мире, несоизмеримые возможности для взаимовлияния.

Несмотря на явную антинаучность и нелепость некоторых из этих измышлений, Л.Кучма и его анонимные соавторы в 2003 году считали, что «опасность не вернуться к своему украинству актуальна для миллионов граждан Украины». В то же время Л.Кучма говорил, что задача труда, замысл его авторов — создать украинца. Так создать или вернуться? Вот в чем вопрос! При этом на презентации книги в Москве (!) Л.Кучма, несмотря на явный русофобский уклон представляемого труда, сказал: «…подлинная независимость Украины — в интересах России, что украинство Украины — это очень хорошо для России». А как быть с мнением З.Бзежинского?

Элиту Украины попросту подставили. Через пару десятилетий оказалось, что, мягко говоря, польский американец оказался неправ. Делая всё возможное и невозможное для того, чтобы отдалиться от России как можно дальше, руководство Украины привело свою страну к более чем плачевному состоянию. Россия же показала, что вполне может обходиться и без Украины. И это не удивительно — развитие европейских стран выявило феномен различия северных и южных стран. Северные страны оказались более успешными. Россия же не только северная страна — значительная её часть находится в южных широтах. В свое время в России горячо обсуждалась книга А.П.Паршева «Почему Россия не Америка», изданная в 1999 году. В ней, среди прочих, указывалось на то, что суровый климат и большие расстояния между городами — препятствие для развития экономики страны. Но всё оказалось не так уж и плохо. Когда европейскими странами был ограничен доступ к продовольствию, суровый климат не стал препятствием в развитии аграрного сектора экономики. А большие размеры страны позволяют организовать эффективные трансмередиальные транспортные потоки как по суше, так и по северному морскому пути, что объективно подталкивает многие страны к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией. Россия без Украины весьма интересна для остального мира и способна развиваться. А вот Украина интересна лишь для некоторых государств как анти-Россия, причем интересна только до определенных пределов.

Элита Украины ради того, чтобы обрести государственные почести и «на равных» ручкаться с представителями других стран, предала свой народ, обрекла его на прозябание, обрекла на поиск средств к существованию за пределами страны. Отстаивая мифическое украинство, не желая сотрудничать с Россией, она лихорадочно предлагает себя новому сюзерену — от крошечной Эстонии до могущественных США. При этом многие представители современной русофобской украинской элиты учились и работали в России, где у них много родственников и друзей! Весьма интересна в связи с этим биография некоторых русскоязычных русофобов — звёзд украинских массмедиа.

Несомненной звездой телеэкранов, любимцем украинских женщин является Андрей Пальчевский. Он родился в 1961 году в Киеве, но заканчивал школу при посольстве СССР на Кубе, где его отец служил военным переводчиком. После окончания школы внучатный племянник двух Героев Советского Союза, внук наркома, сын офицера ГРУ ВС СССР жил и учился в Москве, где окончил элитный Московский Военный институт иностранных языков. В 1983-1991 гг. служил в Вооруженных силах СССР. Уволился в запас в звании майора. Несомненно был членом КПСС, о чем, однако, сведений в Интернете нет. Затем преподавал английский язык в элитном Московском государственном институте международных отношений. В 1991-1993 был главой представительства американской компании «Монсанто нутрасвит АГ» (химия, пищевые добавки, биотехнология растений), а затем до 2003 года — директором российской компании «Квест ЮТС», которая занималась продажей пищевых добавок для пивоварения. В 1995 баллотировался в Госдуму России от «Партии любителей пива». После переезда в Киев, в 2005-2009 гг. был финансовым директором клиники «Евролаб», а затем и директором одноименного Благотворительного фонда. Украинское гражданство получил лишь в 2009 году. В 2010 году назначен первым замминистра Украины по делам семьи, молодежи и спорта. С 2011 года — популярный ведущий на Украинском телевидении. Активный участник событий на Майдане в 2004 году и в 2013 году. О родственниках и друзьях в России не распространяется, однако в Интерете есть сведения о том, что в РФ живет его брат Тимофей с женой, которые в соцсетях размещают пропутинские и “крымнашистские” материалы, а его племянник – член “Единой России”. Близким другом А.Пальчевского называют К.Калачева — политтехнолога партии «Единая Россия». Другой его друг — Д.Шестаков — государственный советник Российской Федерации 1 класса, эксперт Сколково в области автоматизации права и вице-президент Внешторгклуба.

Советский и украинский журналист Дмитрий Гордон родился в 1967 году в Киеве, считает себя щирым украинцем. К советской украинской элите не принадлежал — его родители были рядовыми инженерами. После школы в 1983 году поступил в Киевский инженерно-строительный институт, с третьего курса которого был призван в ряды ВС СССР. Служил под Ленинградом, два года командовал отделением в звании сержанта. Там же стал кандидатом в ряды КПСС, но в члены партии принят не был. Журналистикой начал заниматься со студенческих лет. На этом поприще достиг замечательных результатов. Сотрудничал с «Комсомольской правдой», тираж которой превышал тогда 22 млн экземпляров. Является непревзойденным мастером брать интервью, в ходе которых позволяет герою полностью раскрыть себя, оставаясь при этом в тени. Поэтому за журналистскую карьеру ему удалось записать уже более 1000 интересных интервью с известными политиками, артистами, поэтами, писателями, художниками, режиссёрами, общественными деятелями, спортсменами и т.д. Помимо журналистики успешно занимается бизнесом в сфере массмедиа. По политическим взглядам антисоветчик. Как и А.Пальчевский поддерживал Оранжевую революцию (2004—2005) и Евромайдан (2013—2014). Имеет, по его словам, массу друзей и единомышленников в России.

Бизнесмен и политик Евгений Мураев гораздо моложе двух других метров украинских массмедиа — родился в Харьковской области в 1976 году. Отец — генеральный директор АОЗТ «Рапид» (автоматизированное производство панельно-каркасных домов, реализация деревянной продукции и других архитектурных форм в СНГ и Европе), мать — доцент харьковского ВУЗ’а. Получил прекрасное образование — окончил физико-математический лицей в Харькове, экономический факультет Харьковского государственного университета (с отличием) и Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого (с отличием). В 2000-2010-х годах успешно занимался бизнесом в области торговли нефтепродуктами. Е.Мураев владелец оппозиционного властям Украины телеканала «Наш» (вещает через спутник и в кабельных сетях, а так же на YouTube как «MAKCI-TB»), в передачах которого сам постоянно принимает участие, отстаивая собственную политическую позицию. На MAKCI-TB часто выступает и ведет собственную программу А.Пальчевский. Е.Мураев был депутатом Верховной рады Украины VII созыва и VIII созыва, депутатом Харьковского областного совета двух созывов; лидер созданной им партии «Наши» и один из лидеров партии «Оппозиционный блок». По политическим взглядам центрист, противник воинствующего украинского национализма, выступает за нейтралитет Украины и её тесное взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами. Находится под санкциями со стороны России. По его собственным словам имеет много родственников и друзей в Москве, которой восхищен как одним из самых красивых и комфортабельных городов Европы.

Несмотря на значительные различия в политических позициях, доходящих до открытой вражды, эти три персоны политического бомонда Украины отражают взгляды большинства населения страны. А.Пальчевский и Д.Гордон, в отличие от Е.Мураева, всячески восхваляют Оранжевую революцию и Евромайдан. В то же время у А.Пальчевского возник острый конфликт с Д.Гордоном после того, как тот заявил: «Мне кажется, что Пальчевский является не агентом, а действующим офицером спецслужб РФ» и заподозрил наличие у него российского гражданства. После этих обвинений “Миротворец” внес А.Пальчевского в свою базу как гражданина Украины и России. Взгляды немногочисленной, но весьма агрессивной националистической части политического бомонда Украины представлены многочисленными журналистами всех основных украинских СМИ. Наиболее одиозными персонажами этого сектора являются Остап Дроздов, Ирина Фарион, и Лариса Ницой. Малообразованная ельцинско-путинская элита современной России в своем антисоветизме и антикоммунизме чрезвычайно близка своим кровным и духовным родственникам на Украине.

Истоки чрезмерного внимания современной элиты России к Украине лежат, вероятно, в том, что она также, как элита Украины, в своей идеологии основывается на уваровской триаде «Православие, самодержавие, народность» и, несомненно, ложном представлении о том, что «Kyiv — мать городов русских». Одна из особенностей православной традиции в христианстве — демократизм. В отличие от епископов папской церкви, православные патриархи равны — Константинопольский патриарх лишь первый среди равных. При христианизации Руси эта традиция была перенесена и в светскую практику — князь Киева, места пребывания патриарха русской православной церкви, был первым среди равных ему христианских князей других русских городов. Важным было и то, что городское вече определяло, кому княжить в городе. Церковный демократизм проявился, когда Константинопольский патриарх отказался признать патриархом Иону Одноуха. Это не помешало Русской православной церкви к церковному общению с другими патриархатами и вынудило Константинополь признать Московского патриарха. Современная жизнь православной церкви преподнесла другой казус — данный Вселенским патриархом томос на правление украинскому попу-раскольнику не признается некоторыми патриархами, в частности Иерусалимским патриархом!

При обсуждении проблемы развития государственности на постсоветском пространстве важно помнить, что Господин Великий Новгород, как и многие русские города, в том числе и Киев, управлялись городскими веча, бравших князей с их дружинами на службу. Причем российская государственность зародилась задолго до того, как византийское христианство пришло на Русь. Однако православие закрепляло сложившиеся до этого демократические традиции управления городами и широкую автономию городов на Руси.

Возможен ли выход Украины из глубокого государственного кризиса? Вполне. Но тогда эта страна должна убрать из правящей элиты маргинальных националистов, предоставить равные права всем этносам страны, сделать государственными как минимум два языка — украинский и русский и встать на путь развития нейтрального социально-ориентированного государства, проводящего независимую экономическую политику, ориентированную прежде всего на собственные, весьма существенные, ресурсы. Противоречит это интересам народов России? Нисколько! Приемлемо ли это для правящих классов Украины и России? Вряд ли. Иначе конфликт был бы давно улажен.

Быть империей для Украины — это значит объединяя разные народы и территории в единое государство с единым политическим центром, играть заметную роль в Европе. Ущемлять социально-политические права других наций в угоду «титульной нации» и при этом не иметь необходимой экономической базы — неминуемый путь к распаду Украины как государства.

Будущее Украины — стать полноценной империей, «мини Россией», или распасться!

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