 

Турчак: Проекты, как «Поезд Победы» – это хорошая прививка для нашей молодежи

07.05.2021, 14:42, Новости дня
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Экспозиций, подобных «Поезду Победы», должно быть больше, особенно в свете посягательств на историческую память, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, ставший одним из первых посетителей обновленной экспозиции «Поезда Победы» на Белорусском вокзале.

В этом году к составу добавили уникальный вагон, посвященный защитникам Брестской крепости – солдатам и командирам Красной Армии, а также женщинам и детям – членам семей военнослужащих, принявшим первый удар немецких войск на себя, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

Участники экскурсии посетили фрагмент довоенной жилой комнаты, затем – фрагмент ДОТа. Рядом с ним расположены мультимедийные экраны со сценами нападения на Брестскую крепость. Кроме того, в составе есть вагоны, посвященные блокадному Ленинграду, концелагерям, Сталинградской битве и Победе. В одном из вагонов авторы запечатлели героев войны, которые не дожили до 9 мая.

«Создателям удалось вместить все – и тяжесть, и горечь, и лишения, и саму Победу. Проект отвечает на вопрос, почему по прошествии стольких лет мы продолжаем отдавать дань памяти тем, кто погиб в те годы, трудился в народном хозяйстве, восстанавливал экономику нашей страны», – подчеркнул Турчак.

По словам секретаря Генсовета «Единой России», таких проектов должно быть больше – особенно в свете посягательств на историческую память. «Чем дальше от тех событий, тем меньше их свидетелей. И тем больше попыток переписать историю, оправдать нацистских преступников, стереть из памяти подвиг нашего народа. Поэтому такие современные проекты, как «Поезд Победы» – это как хорошая прививка для нашей молодежи», – заключил Турчак.

«Поезд Победы» – это единственная в мире иммерсивная инсталляция, расположенная в движущемся составе. В основе экспозиции – история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом главного героя стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, водившая в период Великой Отечественной войны воинские поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта. Каждый вагон в составе поезда-музея расскажет о событиях 1941-1945  годов, часть экспозиции – мультимедийная. Поезд-музей впервые запустили в октябре 2020 года с Белорусского вокзала. За время работы музей посетили 85 тыс. человек, а маршрут прошел через 38 городов в 27 регионах нашей страны.



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