Названы способы, как пережить «красную жару» летом в России

Средняя температура воздуха в РФ этим летом будет подниматься выше нормы, чтобы пережить жару без ущерба для здоровья, стоит больше находиться вблизи природных территорий, сообщил глава климатического проекта Greenpeace в РФ Василий Яблоков.

«Во время жары самый большой риск в городах. С жарой связаны эпизоды очень высокого загрязнения воздуха, потому что вредные вещества не рассеиваются в атмосфере. Кроме того, в городах сильнее повышается температура из-за особенностей застройки. Такие отклонения от нормы могут неблагоприятно сказаться на людях, страдающих сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями», – сказал он в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, существует два уровня защиты от высоких температур. На индивидуальном уровне человек может лишь покинуть наиболее опасные зоны. Яблоков рекомендовал постараться не находиться в городе в этот период, а провести это время в сельской местности.

«Если такой возможности нет, то стоит больше находиться вблизи природных территорий внутри города, там микроклимат лучше. Также надо избегать центральных частей города», – подчеркнул он.

Специалист также добавил, что в будущем, в связи с изменениями климата, подобных эпизодов будет все больше и больше, поэтому главной мерой адаптации городов является озеленение, а также строительство домов с «зелеными» крышами. Кроме того, необходимо сокращать выбросы парниковых газов, добавил Яблоков.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что температура Земли в 2020 году достигла самого высокого уровня за три миллиона лет.