Погода в Москве может помешать воздушной части парада в День Победы

В День Победы в Москве низкая облачность и пасмурная погода может помешать воздушной части парада, а именно слаженным групповым полетам, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночь на 9 мая и утром Москва будет оставаться под влиянием циклона, но уже его тыловой части, поэтому дожди продолжатся, хоть и ослабеют, но выпадет еще 5 мм осадков, ночью плюс 4-6, днем плюс 12-14 градусов. Под большим вопросом воздушная часть парада, поскольку с девяти до 11 часов утра будет преобладать довольно пасмурная погода, низкая облачность, с высотой 400-600 м, облачность 7-10 баллов, то есть это почти сплошняком, то есть это может повлиять на решение на применение воздушной части парада», – цитирует РИА «Новости» Тишковца.

По словам синоптика, при групповом пилотировании необходимы простые метеоусловия, необходим визуальный контакт. А погода в День Победы не очень благоприятствует слаженным групповым полетам.

В пятницу на Красной площади российской столицы прошла генеральная репетиция парада Победы, которая включала проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны техники и пролет авиации.