 

Репортаж из комы – Личное мнение

07.05.2021, 14:36, Разное
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Как и принято в Инстаграме, Ольга Бузова дала интервью самой себе из палаты реанимации.

Всё будет хорошо. Мои люди всегда со мной. Премия МузТВ за 2017 год моя. Это — основные тезисы. Подробнее — в видео:

https://t.me/lenamiro/8738
Видео: Телеграм

Кого в данном случае можно похвалить? Марка Цуккерберга — за прекрасные фильтры, которые меняют внешность до неузнаваемости.

Посмотрев репортаж, я тут же захотела спросить: а это точно Бузова?

Оленька несёт откровенный бред. Заплела прямо в реанимации косички. Там же теребит нестерильную игрушку. Включила телевизор.

Всё это, простите, больше похоже на номер отеля 3 звезды, а не на палату реанимации.

https://t.me/lenamiro/8739
Видео: Телеграм

Что интересно — ни слова о диагнозе. Удаление аппендикса через задний проход? Космический запуск чипа в черепную коробку? Капельница с Гептралом? Журналисты в растерянности — никто не знает, как, отчего и чем лечат гОленьку.

Бузова, конечно, умрёт. Не сейчас, но судя по трансформации внешности, жизнь нанесла ей очередной удар.

«Думала, приду в себя, всё расскажу», — сказала Бузова и ничего не рассказала.

Зато запилила кучу сториз, плакала и комментировала за кадром телевизор не хуже Сергея Юрьевича Белякова.


Фото: Соцсети

Я не так сильна в медицине, как мне бы того хотелось, но по глубоко субъективному мнению, подозреваю конъюнктивит. У моей школьной подруги была собака, которая грязными лапами тёрла глаза и заболела — в первом приближении было очень похоже.

Тоже была температура. Нос сухой. Глаза грустные. Впрочем, есть ещё много диагнозов, которые имеют сходную симптоматику.

А вы что думаете — чем больна гОленька?

Источник: Лена Миро



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