Репортаж из комы – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Как и принято в Инстаграме, Ольга Бузова дала интервью самой себе из палаты реанимации.
Всё будет хорошо. Мои люди всегда со мной. Премия МузТВ за 2017 год моя. Это — основные тезисы. Подробнее — в видео:
https://t.me/lenamiro/8738
Видео: Телеграм
Кого в данном случае можно похвалить? Марка Цуккерберга — за прекрасные фильтры, которые меняют внешность до неузнаваемости.
Посмотрев репортаж, я тут же захотела спросить: а это точно Бузова?
Оленька несёт откровенный бред. Заплела прямо в реанимации косички. Там же теребит нестерильную игрушку. Включила телевизор.
Всё это, простите, больше похоже на номер отеля 3 звезды, а не на палату реанимации.
https://t.me/lenamiro/8739
Видео: Телеграм
Что интересно — ни слова о диагнозе. Удаление аппендикса через задний проход? Космический запуск чипа в черепную коробку? Капельница с Гептралом? Журналисты в растерянности — никто не знает, как, отчего и чем лечат гОленьку.
Бузова, конечно, умрёт. Не сейчас, но судя по трансформации внешности, жизнь нанесла ей очередной удар.
«Думала, приду в себя, всё расскажу», — сказала Бузова и ничего не рассказала.
Зато запилила кучу сториз, плакала и комментировала за кадром телевизор не хуже Сергея Юрьевича Белякова.
Фото: Соцсети
Я не так сильна в медицине, как мне бы того хотелось, но по глубоко субъективному мнению, подозреваю конъюнктивит. У моей школьной подруги была собака, которая грязными лапами тёрла глаза и заболела — в первом приближении было очень похоже.
Тоже была температура. Нос сухой. Глаза грустные. Впрочем, есть ещё много диагнозов, которые имеют сходную симптоматику.
А вы что думаете — чем больна гОленька?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет