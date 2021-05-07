К семейному застолью: рецепт торта Наполеон от Юлии Высоцкой
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Впереди – солнечный май, а там уже рукой подать и до лета. Чаепитие на свежем воздухе в окружении родных и друзей, которых объединяет он – сладкий, нежный и воздушный торт Наполеон. Актриса и кулинарный блогер Юлия Высоцкая, которая недавно запустила онлайн-кондитерскую “СладкоеСоленое” рассказала HELLO.RU, что ее вдохновило на создание своего проекта и при чем тут легендарный десерт:
Сидим недавно с девчонками дома, пьем чай. Договорились заранее, что ограничимся ягодами на десерт. Но, как назло, ранним утром у меня случился кулинарный “припадок” и я испекла “Наполеон”. Конечно, сначала пыталась никого не соблазнять, но потом все-таки не удержалась и поставила торт на стол. Через пятнадцать минут от него остались только крошки. Ну а как можно удержаться, когда это хрустящие, звонкие, чуть солоноватые, тающие во рту коржи, а между ними воздушный ванильный крем, почти неощутимый! Если честно, никакого чувства вины ни по отношению к своей талии, ни по отношению к талии своих подруг не испытываю, несмотря на то что лето близко-близко. Десерт невесомый, а удовольствия — море! И это далеко не в первый раз случилось. Так и родился этот проект.
Пара маленьких секретов от Юлии: терку и миску нужно предварительно отправить на несколько минут в морозилку, а крахмал перемешать с холодными желтками и уже только потом вливать горячее молоко, тогда крем не свернется и будет однородным. Торт можно украсить шоколадной стружкой или безе.
На торт понадобится:
Для теста
- 250 г муки
- 200 г сливочного масла
- 1 куриное яйцо
- горсть клубники
- горсть голубики
- горсть ежевики
- горсть малины
- 5 веточек красной смородины
- 1 ст. ложка водки
- 1 ст. ложка уксуса
- 1 ч. ложка сахара
- 1/4 ч. ложки морской соли
Для крема
- 500 мл молока
- 300 мл 30%-х сливок
- 4 яичных желтка
- 100 г сахара
- 50 г крахмала
- 50 г сливочного масла
- 2 ст. ложки рома
- 1 стручок ванили
Духовку предварительно разогреть до 200°C в режиме “горячий воздух”.
Способ приготовления:
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