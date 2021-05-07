К семейному застолью: рецепт торта Наполеон от Юлии Высоцкой

Впереди – солнечный май, а там уже рукой подать и до лета. Чаепитие на свежем воздухе в окружении родных и друзей, которых объединяет он – сладкий, нежный и воздушный торт Наполеон. Актриса и кулинарный блогер Юлия Высоцкая, которая недавно запустила онлайн-кондитерскую “СладкоеСоленое” рассказала HELLO.RU, что ее вдохновило на создание своего проекта и при чем тут легендарный десерт:

Сидим недавно с девчонками дома, пьем чай. Договорились заранее, что ограничимся ягодами на десерт. Но, как назло, ранним утром у меня случился кулинарный “припадок” и я испекла “Наполеон”. Конечно, сначала пыталась никого не соблазнять, но потом все-таки не удержалась и поставила торт на стол. Через пятнадцать минут от него остались только крошки. Ну а как можно удержаться, когда это хрустящие, звонкие, чуть солоноватые, тающие во рту коржи, а между ними воздушный ванильный крем, почти неощутимый! Если честно, никакого чувства вины ни по отношению к своей талии, ни по отношению к талии своих подруг не испытываю, несмотря на то что лето близко-близко. Десерт невесомый, а удовольствия — море! И это далеко не в первый раз случилось. Так и родился этот проект.

Пара маленьких секретов от Юлии: терку и миску нужно предварительно отправить на несколько минут в морозилку, а крахмал перемешать с холодными желтками и уже только потом вливать горячее молоко, тогда крем не свернется и будет однородным. Торт можно украсить шоколадной стружкой или безе.

На торт понадобится:

Для теста

250 г муки

200 г сливочного масла

1 куриное яйцо

горсть клубники

горсть голубики

горсть ежевики

горсть малины

5 веточек красной смородины

1 ст. ложка водки

1 ст. ложка уксуса

1 ч. ложка сахара

1/4 ч. ложки морской соли

Для крема

500 мл молока

300 мл 30%-х сливок

4 яичных желтка

100 г сахара

50 г крахмала

50 г сливочного масла

2 ст. ложки рома

1 стручок ванили

Духовку предварительно разогреть до 200°C в режиме “горячий воздух”.

Способ приготовления:

Приготовить тесто: 200 г предварительно охлажденного сливочного масла натереть на крупной терке, всыпать просеянную муку, соль и ножом порубить все в крошку, затем сделать небольшое углубление, разбить в него яйцо, добавить 1 ч. ложку сахара, водку, уксус и 75 мл ледяной воды и вымесить однородное гладкое тесто. Сформировать из теста шар, поместить в пакет и убрать в морозилку на 15 минут.

Молоко влить в сотейник и довести почти до кипения, стручок ванили разрезать, вынуть зерна и добавить в молоко.

Приготовить крем: желтки и 100 г сахара взбить венчиком, всыпать крахмал и снова взбить, влить часть молока и еще раз взбить, затем влить все в сотейник к оставшемуся молоку и, постоянно помешивая, прогревать на маленьком огне, пока масса не заварится. Перелить в миску, добавить оставшееся сливочное масло и взбить венчиком, затем застелить поверхность крема пищевой пленкой и убрать в холодильник.

Охлажденное тесто раскатать в прямоугольник и завернуть края к центру, затем сложить пласт вдвое, так чтобы получилась “книжка”. Убрать тесто в пакет и еще на 15 минут поместить в морозилку.

Тесто раскатать в длину и сложить конвертом, завернув к середине сначала один край, а затем сверху второй край, отправить в пакет и в морозилку еще на 15 минут.

Тесто чуть придавить скалкой и разделить на 8 частей, 7 из них убрать в пакет и в морозилку, оставшуюся часть раскатать сначала на рабочей поверхности, затем на бумаге для выпечки в тонкий корж, накрыть тарелкой и обрезать лишние края. Часто наколоть тесто вилкой, переложить вместе с бумагой на противень и выпекать в разогретой духовке 5–7 минут. Так же выпечь остальные коржи и полностью остудить.

Сливки взбить венчиком в плотную массу, ввести в охлажденный крем, добавить ром, все перемешать.

Уложить 7 коржей один на другой, промазывая их кремом, затем срезать у торта неровные края.

Оставшийся корж поломать на кусочки, измельчить в блендере в крошку и присыпать бока торта.

Клубнику вместе с хвостиками нарезать четвертинками и украсить “Наполеон” всеми ягодами.