 

К семейному застолью: рецепт торта Наполеон от Юлии Высоцкой

07.05.2021, 14:12, Разное
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Впереди – солнечный май, а там уже рукой подать и до лета. Чаепитие на свежем воздухе в окружении родных и друзей, которых объединяет он – сладкий, нежный и воздушный торт Наполеон. Актриса и кулинарный блогер Юлия Высоцкая, которая недавно запустила онлайн-кондитерскую “СладкоеСоленое” рассказала HELLO.RU, что ее вдохновило на создание своего проекта и при чем тут легендарный десерт:

Сидим недавно с девчонками дома, пьем чай. Договорились заранее, что ограничимся ягодами на десерт. Но, как назло, ранним утром у меня случился кулинарный “припадок” и я испекла “Наполеон”. Конечно, сначала пыталась никого не соблазнять, но потом все-таки не удержалась и поставила торт на стол. Через пятнадцать минут от него остались только крошки. Ну а как можно удержаться, когда это хрустящие, звонкие, чуть солоноватые, тающие во рту коржи, а между ними воздушный ванильный крем, почти неощутимый! Если честно, никакого чувства вины ни по отношению к своей талии, ни по отношению к талии своих подруг не испытываю, несмотря на то что лето близко-близко. Десерт невесомый, а удовольствия — море! И это далеко не в первый раз случилось. Так и родился этот проект.

Пара маленьких секретов от Юлии: терку и миску нужно предварительно отправить на несколько минут в морозилку, а крахмал перемешать с холодными желтками и уже только потом вливать горячее молоко, тогда крем не свернется и будет однородным. Торт можно украсить шоколадной стружкой или безе.

На торт понадобится:

Для теста

  • 250 г муки
  • 200 г сливочного масла
  • 1 куриное яйцо 
  • горсть клубники
  • горсть голубики
  • горсть ежевики
  • горсть малины
  • 5 веточек красной смородины
  • 1 ст. ложка водки
  • 1 ст. ложка уксуса
  • 1 ч. ложка сахара
  • 1/4 ч. ложки морской соли

Для крема

  • 500 мл молока
  • 300 мл 30%-х сливок
  • 4 яичных желтка
  • 100 г сахара
  • 50 г крахмала
  • 50 г сливочного масла
  • 2 ст. ложки рома
  • 1 стручок ванили

Духовку предварительно разогреть до 200°C в режиме “горячий воздух”.

Способ приготовления:

  • Приготовить тесто: 200 г предварительно охлажденного сливочного масла натереть на крупной терке, всыпать просеянную муку, соль и ножом порубить все в крошку, затем сделать небольшое углубление, разбить в него яйцо, добавить 1 ч. ложку сахара, водку, уксус и 75 мл ледяной воды и вымесить однородное гладкое тесто. Сформировать из теста шар, поместить в пакет и убрать в морозилку на 15 минут.
  • Молоко влить в сотейник и довести почти до кипения, стручок ванили разрезать, вынуть зерна и добавить в молоко. 
  • Приготовить крем: желтки и 100 г сахара взбить венчиком, всыпать крахмал и снова взбить, влить часть молока и еще раз взбить, затем влить все в сотейник к оставшемуся молоку и, постоянно помешивая, прогревать на маленьком огне, пока масса не заварится. Перелить в миску, добавить оставшееся сливочное масло и взбить венчиком, затем застелить поверхность крема пищевой пленкой и убрать в холодильник.
  • Охлажденное тесто раскатать в прямоугольник и завернуть края к центру, затем сложить пласт вдвое, так чтобы получилась “книжка”. Убрать тесто в пакет и еще на 15 минут поместить в морозилку. 
  • Тесто раскатать в длину и сложить конвертом, завернув к середине сначала один край, а затем сверху второй край, отправить в пакет и в морозилку еще на 15 минут.
  • Тесто чуть придавить скалкой и разделить на 8 частей, 7 из них убрать в пакет и в морозилку, оставшуюся часть раскатать сначала на рабочей поверхности, затем на бумаге для выпечки в тонкий корж, накрыть тарелкой и обрезать лишние края. Часто наколоть тесто вилкой, переложить вместе с бумагой на противень и выпекать в разогретой духовке 5–7 минут. Так же выпечь остальные коржи и полностью остудить.  
  • Сливки взбить венчиком в плотную массу, ввести в охлажденный крем, добавить ром, все перемешать.  
  • Уложить 7 коржей один на другой, промазывая их кремом, затем срезать у торта неровные края. 
  • Оставшийся корж поломать на кусочки, измельчить в блендере в крошку и присыпать бока торта.     
  • Клубнику вместе с хвостиками нарезать четвертинками и украсить “Наполеон” всеми ягодами. 


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