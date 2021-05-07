Светлана Лобода поделилась фото подросшей дочки Тильды

Снимок сделан на пляже, поэтому Светлана позирует в купальнике, а на малышке темные очки и косынка. “Как же хорошо в мае в Дубае”, – подписала публикацию певица и собрала множество комментариев с пожеланиями хорошего отдыха.

Напомним, во второй раз Светлана Лобода стала мамой в мае 2018 года. Она до 7 месяца скрывала беременность, продолжала снимать клипы и участвовать в шоу, ездила на гастроли. В Лос-Анджелесе певица родила девочку, которую назвала Тильдой, и уже церез пару недель снова вышла на сцену. До сих пор неизвестно имя отца малышки, а ее лицо Светлана старается не показывать.

У Лободы также есть семилетняя дочь Ева, рожденная от бывшего бойфренда — хореографа Андрея Царя.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)