 

Художница из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова прекратила голодовку

07.05.2021, 14:10, Разное
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Художница и ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова, которая проходит по делу о распространении порнографии из-за рисунков во «ВКонтакте», прекратила голодовку. Об этом сообщается в ее телеграм-канале.

«О прекращении голодовки меня попросили мама, доктора и защитники. И если моя ненависть к трусости и подлости сильна, то моя любовь к тем, кто рядом со мной, все же сильнее.

Мои близкие за последнее время и так пережили много страданий, и я поняла, что неправильно приносить дополнительные страдания своими руками. Ровно как нельзя мешать работать собственным защитникам», — сказано в сообщении.

Цветкова объявила голодовку 1 мая. Ее мать Анна Ходырева отмечала, что требования дочери — не затягивать процесс, допустить до рассмотрения ее дела общественность и общественного защитника. В сегодняшнем сообщении в телеграм-канале Цветковой говорится, что голодовка не повлияла на их выполнение, и теперь она ищет «новую стратегию».

Цветковой предъявляли обвинения по делу о распространении порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК) из-за публикации картинок в паблике во ВКонтакте «Монологи вагины» четыре раза. Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре закрыл слушания по делу художницы для слушателей и прессы в конце марта. Он объяснил это тем, что во время заседания «могут быть оглашены интимные стороны жизни участников» и «будут рассмотрены материалы, отнесенные обвинением к порнографическим».

Источник: Новая газета



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