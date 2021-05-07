 

Роскомнадзор обязал YouTube проигрывать гимн России перед роликами

07.05.2021, 16:02, Разное
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Для поддержания патриотических настроений Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки сделать обязательным проигрывание гимна Российской Федерации перед запуском всех видео на русском языке на популярном видеохостинге YouTube.

В ведомстве уточнили, что гимн обязан присутствовать в каждом видео, даже если он будет перекрывать рекламные вставки. Отказ Google исполнять требование регулятора будет приравнен к нарушению российского законодательства. На компанию могут быть наложены штрафные санкции в размере 5-20 млн рублей и ограничена скорость всех её сервисов.

Для контроля за соблюдением требований Роскомнадзора будет создано специальное подразделение. Средства для финансирования его работы уже заложены в бюджет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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