 

Названы приложения, ворующие трафик в смартфонах

07.05.2021, 14:02, Новости дня
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Обычный пользователь имеет лимитированный интернет-трафик на своем смартфоне. Но большая его часть, к сожалению, расходуется на ненужные вещи.

По словам экспертов, виновны в этом приложения, которые не только включен для работы в фоновом режиме, но также без спроса хозяина смартфона постоянно получают обновления. Кроме того, происходит «какая-то» синхронизация, отправляются данные по телеметрии и т.д.

Для того чтобы назвать все приложения, которые, благодаря этому, приносят монетизированную прибыль своим разработчикам, пришлось бы составить очень длинный список, отмечают специалисты. Как правило, речь идет об играх и приложениях для фитнеса. Если они вам не нужны – просто удалите их, у вас заметно прибавится неиспользованного трафика.



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