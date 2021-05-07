Названы приложения, ворующие трафик в смартфонах

Обычный пользователь имеет лимитированный интернет-трафик на своем смартфоне. Но большая его часть, к сожалению, расходуется на ненужные вещи.

По словам экспертов, виновны в этом приложения, которые не только включен для работы в фоновом режиме, но также без спроса хозяина смартфона постоянно получают обновления. Кроме того, происходит «какая-то» синхронизация, отправляются данные по телеметрии и т.д.

Для того чтобы назвать все приложения, которые, благодаря этому, приносят монетизированную прибыль своим разработчикам, пришлось бы составить очень длинный список, отмечают специалисты. Как правило, речь идет об играх и приложениях для фитнеса. Если они вам не нужны – просто удалите их, у вас заметно прибавится неиспользованного трафика.