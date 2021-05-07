 

Twitter запускает систему вознаграждений пользователей

07.05.2021, 14:02, Новости дня
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Новая функция Tip Jar появилась в социальной сети Twitter. Благодаря ей, популярный контент, размещаемый на страницах ресурса, может быть материально вознагражден. В частности, деньги могут переводить другие пользователи, а также сами авторы контента могут объявить о сборе денег на поддержку своих аккаунтов.

Как поясняет разработчик, первыми могут воспользоваться данной опции участники англоязычного сегмента Twitter, которые используют устройства, работающие на операционных системах iOS и Android. В дальнейшем такая же возможность появится у всех остальных.

По словам представителей Twitter, таким образом, они пытаются создать новые системы по монетизации работы в социальных сетях. Данная функция является важным шагом в этом направлении, уточняют специалисты.



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