В Ираке отменено пранк-шоу, демонстрирующее нападение боевиков на знаменитостей

В Ираке скандальное пранк-шоу Tannab Raslan, которое из раза в раз показывало, как знаменитости подвергались нападению террористов, было снято с эфира. Сообщение об этом появилось на «Телеканале 360». Разыгрываемыми жертвами выставляли известных футболистов, певцов и артистов.

По мнению зрителей, одиозное реалити-шоу полно жестокого и оскорбительного контента. Идея этого проекта состояла в том, что актёрами под видом террористов совершались нападения на ничего не подозревающих знаменитых личностей. После чего «злодеев» обезвреживали иракские военные, сымитировав успешное вызволение заложников из плена. Демонстрация взрывов и оружия была весьма убедительной и выглядела крайне натурально. Боевики прибегали к угрозам, в адрес находившихся в заложниках звезд и пугали их муляжами жилетов смертников. Известных футболистов, певцов и актёров, которые под разными предлогами были приглашены на заранее заготовленные съёмочные площадки с замаскированными скрытыми камерами, неожиданно вовлекали в процесс шоу.

Ключевым поводом, выплеснувшим очередной всплеск негодования в сторону устроителей жесткого зрелища, послужило то, что у одной известной актрисы, выступившей жертвой, от ужаса случилась истерика, а потом и вовсе все закончилось потерей сознания.

Естественно, что члены съемочной группы и организаторы шоу не поддерживают решение об отмене проекта. Ведущий шоу Раслан Хаддад сделал заявление, что программой демонстрировалось проявление героизма иракскими военными.

Существуют открытые данные, согласно которым производство этого шоу выполнялось вооруженной организацией сил народной мобилизации, сражающейся против организации «Исламское государство» (организация запрещена в РФ как террористическая).

Источник: 360tv.ru