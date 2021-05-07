 

Симона Юнусова прокомментировала своё нежелание публиковать фотографии внука

07.05.2021, 13:56, Разное
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Мама рэпера Тимати Симона Юнусова прокомментировала, почему не хочет публиковать в соцсети фотографии своего внука Ратмира.
Юнусова обратилась к аудитории и попросила тех, кто хочет видеть фото Ратмира, смотреть их на аккаунте его мамы. Фанаты певца стали предполагать, что у Юнусовой произошел конфликт с экс-супругой сына, хотя сама она это опровергает.

На своей странице в социальной сети Instagram Юнусова делится фотографиями дочери Шишковой Алены Алисы, а также регулярно рассказывает о её жизни и новых увлечениях. При этом фотографий внука крайне мало.

Симона Юнусова, как правило, игнорирует все вопросы, которые затрагивают ее отношения с Анастасией Решетовой или ее сыном, но в этот раз не смогла пройти мимо вопросов любопытных подписчиков.

Она заявила, что ее профиль предназначен только для снимков Алисы, а Ратмира все желающие могут наблюдать на аккаунте его матери.



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