Бестемьянова прокомментировала шансы Загитовой и Медведевой попасть в состав сборной РФ
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Наталья Бестемьянова дала комментарий касательно шансов спортсменок Евгении Медведевой и Алины Загитовой поехать участвовать в Олимпиаде в Китай.
Фигуристка отметила: возможно, спортсменки и войдут в состав сборной за их былые заслуги, но ожидать их выступления на Олимпиаде не стоит. Бестемьянова высказала четкое мнение, что шансы показать себя на Олимпиаде у девушек почти равны нулю, и в особенности это касается Евгении Медведевой. Исключение произойдет только в том случае, если за летнее время она справится с изучением сложнейшего трюка.
Наталья Бестемьянова не отрицает, то и Загитова, и Медведева являются отличными фигуристками и мастерами своего дела – и любовь зрителей они тоже заслужили, но для выступления на Олимпиаде этого мало.
Бестемьянова уточнила: получить возможность выступить в Пекине нереально, потому что это требует колоссальной дисциплины, подготовки, физических усилий и изменения образа жизни в целом.
Источник: actualnews.org
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