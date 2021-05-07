 

“Ух, огонь!”, “Госпожа”. Тоня Матвиенко в фетишном наряде выставила на обозрение пышную грудь и тонкую талию

07.05.2021, 13:54, Новости дня
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“Вы же обо мне еще не все знаете?” – написала певица и сообщила, что в печатном издании Viva! вышло интервью с ней.

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Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

Подписчики отреагировали на фото певицы в фетишном образе.

“Госпожа”, – написала katrin_destiny.

“Ух, огонь!” – заявил vova_sid_drummer.

Контекст:

Тоня Матвиенко родилась 12 апреля 1981 года в Киеве. Дочь народной артистки Украины Нины Матвиенко.

В 2011 году принимала участие в шоу “Голос країни”. В 2013 году записала совместный со своей мамой Ниной Матвиенко альбом “Нове та найкраще”.

В 2015 году Тоня Матвиенко записала альбом “Сміються, плачуть солов’ї”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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