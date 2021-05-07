 

46% украинцев уверены, что без помощи западных союзников СССР не смог бы победить в войне против нацистской Германии – опрос

07.05.2021, 13:54, Новости дня
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В то же время 35% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.

Еще 19% респондентов затруднились с ответом.

В том, что СССР в одиночку не справился бы с нацистской Германией, уверены 63% жителей западных регионов Украины, 44% – в центре, 40% – на юге и 37% – на востоке страны.

Опрос проводился с 22-го по 29 апреля во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошен 2021 респондент в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Контекст:

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 1941 году Германия с союзниками, вопреки договору, совершила нападение на СССР. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.

В РФ утверждают, что СССР “никогда не был союзником гитлеровской Германии” и что он вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, “тем самым были спасены сотни тысяч жизней”.

До 2015 года в Украине на официальном уровне отмечался только День Победы (9 мая), но в 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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