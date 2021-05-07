 

Лукашенко назвал условие проведения досрочных выборов президента в Беларуси

07.05.2021, 13:54, Новости дня
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“Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы”, – сказал Лукашенко.

Он отметил, что не может представить ситуацию, чтобы в Беларуси голосовали по почте. По словам Лукашенко, бюллетени с подписями за 45-го президента США Дональда Трампа выбрасывались в урны. “Они вытерли ноги о действующего президента”, – добавил он.

По мнению Лукашенко, в США никогда не пойдут на перевыборы, хотя “накосячили больше”.

“А мы пойдем – в любой день, как только они объявят о досрочных выборах. Чтобы было честно”, – подчеркнул он.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая должна разработать новую редакцию основного закона Беларуси.

Министры иностранных дел стран “Большой семерки” (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) по итогам саммита в Лондоне 3–5 мая призвали провести в Беларуси новые выборы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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