В Офисе президента заявили, что сумму на содержание дома Зеленского в Конча-Заспе преувеличили в 10 раз

Издание “Телеграф” со ссылкой на ответ Госуправления делами писало, что в 2020 году из госбюджета выделили более 34 млн грн на содержание дома №29 на территории государственной резиденции “Конча-Заспа”, в котором с лета прошлого года живет Зеленский с семьей.

Подоляк назвал эту информацию “полным бредом” и “фейком, который родился из-за некорректного прочтения ответов государственных структур на информационные запросы”.

Подоляк объяснил, что Госуправление делами отчиталось по общим расходам на содержание всех объектов на территории дома отдыха “Конча-Заспа”. А это, по его словам, “десятки объектов”.

“Это значительная территория, на которой расположен не один объект. В целом расходы на функционирование дома отдыха составили действительно 34,2 млн грн в 2020 году. За этот же год дом отдыха получил 31,2 млн грн за предоставление помещений в аренду и от дополнительной хозяйственной деятельности”, – заметил Подоляк.

Заработанные на аренде деньги, по его сведениям, тратятся на содержание объектов на территории дома отдыха, а ключевая статья расходов – это заработная плата работников дома отдыха.

“Эта информация и была предоставлена Госуправлением делами, но протрактована так, что родился фейк о том, что все эти средства расходуются только на один объект. Во-первых, указана сумма расходов на десятки зданий. Во-вторых, операционные доходы практически идентичны операционным расходам”, – подчеркнул он.

Подоляк прогнозирует увеличение поступления денег в 2021 году за услуги аренды и от дополнительной хозяйственной деятельности дома отдыха до 65,4 млн грн.

“Именно на содержание на территории дома отдыха одного объекта – государственной дачи, где проживает президент, – потрачено в 2020 году около 3 млн грн. Ключевая статья расходов такая же, как и в целом в доме отдыха, – на заработную плату работников. В 2021 году предусмотрено сокращение расходов на этот объект: 2,8 млн грн. Преувеличение этой суммы более чем в 10 раз в СМИ может быть или очень странной ошибкой, или наглой политизированной манипуляцией. Очевидно, чтобы закончить наконец этот феерический фестиваль лжи, потребуются соответствующие юридические шаги. И они будут сделаны”, – резюмировал советник главы ОП.

Контекст:

О том, что Зеленский вместе с семьей будет временно проживать в государственной резиденции “Конча-Заспа” после продажи дома в селе Иванковичи Офис президента сообщал в июле прошлого года.

Переезд Зеленского в Конча-Заспу связан с тем, что прошлое жилье главы государства не соответствовало требованиям охраны первого лица, объяснял Подоляк

Первая леди Украины Елена Зеленская в опубликованном 24 декабря интервью изданию НВ заявила, что они с Зеленским не хотели переезжать на госдачу. Она отмечала, что семье не нужен такой большой дом, как резиденция президента, и в некоторые комнаты Зеленские не заходят.

—